المحكمة الإدارية تثبِّت عبير موسي مترشحةً للإنتخابات الرئاسية

على إثر صدور الحكم عن الجلسة العامة بالمحكمة الإدارية بخصوص الطعن المقدم من الأستاذة عبير موسي في الحكم الصادر عن الدوائر الإستئنافيّة والقاضي بقبول الطعن شكلا ورفضه أصلا
وفي إنتظار إعلامنا بالحكم وموافاتنا بنسخة منه
فإنّ هيئة الدفاع تعلم الرأي العام
–أن الحكم الإستئنافي البات الصادر اليوم قد ثبت صفة عبير موسي كمترشحة للإنتخابات الرئاسية 2024 خلافا لما أقرّته هيئة الإنتخابات
–أكد هذا الحكم أنه لا وجود لأي قرار صادر عن هيئة الإنتخابات يتضمن رفض مطلب ترشح الأستاذة عبير موسي ذلك أن القرار الصادر في 10/8/2024 لا يتعلق أساسا بالأستاذة عبير موسي
وتبعا لما ذكر فإنّ هيئة الإنتخابات قد وقعت في أزمة قانونية خانقة
–أنّ هيئة الدفاع تتدارس المسألة بكل الجدية المطلوبة وستنير الرأي العام بكل المستجدات في إبانها خلال نقاط إعلامية وندوات صحفية
تونس في 29 أوت 2024
الإمـــــــضاء
عن هيئة الدفاع الأستاذ علي البجاوي
بـــــــــلاغ هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي