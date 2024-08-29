المحكمة الإدارية تثبِّت عبير موسي مترشحةً للإنتخابات الرئاسية

29/08/2024 |

على إثر صدور الحكم عن الجلسة العامة بالمحكمة الإدارية بخصوص الطعن المقدم من الأستاذة عبير موسي في الحكم الصادر عن الدوائر الإستئنافيّة والقاضي بقبول الطعن شكلا ورفضه أصلا

وفي إنتظار إعلامنا بالحكم وموافاتنا بنسخة منه

فإنّ هيئة الدفاع تعلم الرأي العام

أن الحكم الإستئنافي البات الصادر اليوم قد ثبت صفة عبير موسي كمترشحة للإنتخابات الرئاسية 2024 خلافا لما أقرّته هيئة الإنتخابات
أكد هذا الحكم أنه لا وجود لأي قرار صادر عن هيئة الإنتخابات يتضمن رفض مطلب ترشح الأستاذة عبير موسي ذلك أن القرار الصادر في 10/8/2024 لا يتعلق أساسا بالأستاذة عبير موسي

وتبعا لما ذكر فإنّ هيئة الإنتخابات قد وقعت في أزمة قانونية خانقة

أنّ هيئة الدفاع تتدارس المسألة بكل الجدية المطلوبة وستنير الرأي العام بكل المستجدات في إبانها خلال نقاط إعلامية وندوات صحفية

تونس في 29 أوت 2024
الإمـــــــضاء
عن هيئة الدفاع الأستاذ علي البجاوي

بـــــــــلاغ هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي

 