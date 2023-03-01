المحامية وفاء الشادلي تؤكد إحالة الإخواني محمد بن سالم على قاضي التحقيق

احيل منذ قليل القيادي في حركة النهضة عضو المجلس التاسيسي وزير الفلاحة في حكومة الجبالي و العريض سنة 2014 محمد بن سالم على قاضي التحقيق حيث انه حين تولى الوزارة و في نطاق التعاون الدولي و تطوير تربية الابقار الحلوب منحت الحكومة الهولندية هبة لتونس تتمثل في 12 الف بقرة حلوب مناصفة بين بقر حلوب و عجول استولى محمد بن سالم على 2000 راس ووجهها لضعيته بجرادو من ولاية زغوان و التي تمسح الف هكتار و مسجلة باسم زوجته هذا و ان الارض الفلاحية المسماة بضيعة الفوارة 1 تم انتزاعها من علي السرياطي بتواطئ مع صهره و زوج ابنته سليم بن حميدان وزير املاك الدولة سابقا هذا و اذنت السيدة ليلى جفال باحالة الملف على القطب المالي و اصدار البطاقات القضائية اللازمة فورا
المحامية وفاء الشاذلي