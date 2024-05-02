المحامون في تونس العاصمة ينفذون يوم غضب أمام ما يتعرض له الدفاع من « تضييقات غير مسبوقة » أمام قصر العدالة

نفذ محامو تونس، اليوم الخميس 2 ماي 2024، يوم غضب أمام ما يتعرض له لسان الدفاع من « تضييقات غير مسبوقة » أثناء ممارسة حقه الطبيعي في الدفاع عن الحقوق والحريات، بدعوة من الفرع الجهوي للمحامين بتونس
وأعلن رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، في بلاغ له، أنه تقرر، في جلسة طارئة لمجلسه، تنظيم إضراب حضوري اليوم الخميس بكافة محاكم تونس الكبرى، احتجاجًا على التضييقات التي يتعرض لها لسان الدفاع أثناء ممارسته لحقه الطبيعي في الدفاع عن الحقوق والحريات، فضلًا عن تردّي الخدمات داخل المرفق القضائي
وأهاب بجميع المحامين الحضور المكثف للمشاركة في يوم الإضراب بالزّي المدني والمساهمة في الوقفة الاحتجاجية التي تنطلق على الساعة العاشرة والنصف صباحًا بمقر قصر العدالة
ودعا جميع المحامين إلى التنسيق مع أعضاء الفرع المكلفين بالإشراف على ترتيبات الإضراب لتفادي كل ما من شأنه الإضرار بحقوق ومصالح حرفائهم
كما شدّد على « ضرورة احترام قرار مجلس الفرع »، داعيًا المحامين للمساهمة في إنجاح الإضراب، ومنبّهًا إلى أنّ « كل خرق أو تجاوز يعرض صاحبه للتتبع التأديبي »، حسب ما ورد في نص البلاغ