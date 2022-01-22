المجلس الأعلى للقضاء يعتبر المساس من امتيازات أعضائه أمرا خطيرا

أصدر المجلس الأعلى للقضاء مساء اليوم الجمعة 21 جانفي 2022 بيانا على إثر انعقاد جلسته العامة
وأعلن المجلس في البيان رفضه التمادي في الاعتداء على صلاحياته، كما أكد رفضه لما اعتبره حملات التشويه ضد أعضائه في علاقة بالمنح والإمتيازات
ودعا المجلس الأعلى للقضاء القضاة إلى التمسك باستقلاليتهم، وأدان التدخل في عملهم وحملات الضغط والتشويه الممنهج ضدهم والمس من اعتبارهم، خاصة المتعهدين بقضايا جارية بما يعرض سلامتهم للخطر ويُقوض الثقة في أعمالهم
ونبه إلى خطور المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية عبر إصدار المرسوم الرئاسي الذي وضع حدا للمنح والامتيازات الخاصة بأعضاء المجلس
وشدد المجلس الأعلى للقضاء على أنه سيواصل أداء مهامه دفاعا عن استقلال القضاء
يُذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر أول أمس مرسوما رئاسيا لوضع حد لامتيازات ومنح أعضاء المجلس الأعلى للقضاء