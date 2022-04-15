المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يصادق على نظامه الداخلي

صادقت الجلسة العامة للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، في الأجل المحدد، على النظام الداخلي للمجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 أفريل2022
ويأتي ذلك في إطار ما نص عليه الفصل الأول من المرسوم عدد 11 لسنة 2022 مؤرخ في 12 فيفري 2022 والمتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، بأن: يضبط المجلس نظامه الداخلي الذي ينظم سير عمله في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ انعقاد جلسته الأولى
علما بأن أول جلسة للمجلس قد انعقدت يوم 14 مارس 2022
وكان أعضاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء أدّوا اليمين الدستورية يوم 7 مارس الماضي، بعد ان قام رئيس الجمهورية بحل المجلس الأعلى للقضاء السابق، واثر ختمه منتصف فيفري الماضي لمرسوم يتعلق باحداث المجلس المؤقت الذي يحل محل المجلس القديم، بسبب الشبهات التي تعلقت به، وفق تصريحات لرئيس الدولة