المجرم ضو الغول ، المنسق العام لبانْدِية الكامور ، حرّ طليق

أطلقت المحكمة الابتدائية بتطاوين المنسق العام لاعتصام الكامور ‘ضو الغول’ وعاد الهدوء إلى ولاية تطاوين بعد أن شهدت موجة من الاحتجاجات والاحتقان وغلق الطريق إثر إيقافه ليلة البارحة
وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتطاوين قاسم موزقار لإذاعة « موزاييك فم » ، أن ضو الغول ارتكب جريمة حق عام تتمثل في الاعتداء على دورية للحرس الديواني وافتكاك محجوز متمثلا في سجائر مهربة وسيارتي تهريب وقام بتهريب الموقوفين على ذمة الدورية رفقة عناصر مدنية أخرى، وذلك في موفى شهر سبتمبر الماضي
وأكد مزقار أن النيابة العمومية أذنت بايقاف أحد المعتدين وأدرجت الغول في التفتيش إثر تحصنه بالفرار ليقع ايقافه البارحة في جزيرة جربة بولاية مدنين، مشيرا إلى أنّ الايقاف لا علاقة له بملف الكامور
وبعد أن أُحيل الغول على حاكم التحقيق المتعهد بقضيته تم إطلاق سراحه و تسليمه استدعاءً للمثول أمامه في وقت لاحق
وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة أن قاضي التحقيق حدد له جلسة مع الإبقاء عليه في حالة سراح