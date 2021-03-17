المتحدث باسم النيابة العمومية محسن الدالي حول غزوة  المطار

✅المرأة الممنوعة من السفر ومدرجة ضمن إجراء اس 17، تمّ إطلاق سراحها مع إحالتها على القطب القضائي للإرهاب في حالة سراح
✅المرأة تعتبر محلّ شبهة لكن لم تتوفر ضدّها الآدلة الكافية للاحتفاظ بها، كما أنّ البحث العدلي مازال مستمرا
✅حول الهاتف الذي سلّمته المرأة إلى النائب بالبرلمان سيف الدين مخلوف، :إذا كان هذا الهاتف يتضمن إثباتات وتمّ إخفائه أو إتلافه فهذه جريمة واضحة
✅حتّى دون إرجاع الهاتف، هناك أعمال فنيّة تتكفل بها السلطات المعنية لمعرفة محتواه
✅كان من الممكن تفادي حادثة مطار تونس قرطاج الدولي لو تمّ تطبيق القانون الحالي النافذ والقابل للطبيق
✅إن أي فوضى تحدث في أيّ مكان في الدولة هناك سلطة ضبط إدراي مخوّلة لوزارة الداخلية لحفظ النظام ولا يمكن التمسك تجاهها بأي حصانة نيابية أو قضائية كانت
✅ضرورة تنقيح القانون المتعلّق بالضبط في حالة تلبس، كما حدث في مطار قرطاج مع النائب، … إنّه في حال تمّ إيقاف نائب يتمتع بحصانة قإنّ البرلمان يأمر بإيقافه فورا