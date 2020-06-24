اللواء أحمد المسماري : راشد الغنوشي يثير المتاعب ضد الرئيس التونسي قيس سعيد

-كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري، عن أن هناك قطعا عسكرية بحرية تركية قبالة سواحل ليبيا الغربية، مشيرا إلى أن الطيران التركي يواصل رحلاته إلى مصراتة، وأن طائرات شحن عسكرية تركية تنقل السلاح إلى ليبيا
وأضاف اللواء المسماري – خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب أردوغان يتحدى رغبة المجتمع الدولي بوقف إطلاق النار في ليبيا ،وتابع ” أردوغان يعمل لصالح مخابرات دول أخرى لم يسمها
كما اتهم اللواء المسماري قطر في وقت سابق بالوقوف خلف الاضطرابات الحاصلة في ليبيا وتمويل المرتزقة والمليشيات
وأكد اللواء المسماري أن القوات المسلحة العربية الليبية جاهزة ومستعدة للتعامل مع أي حالة طارئة وأنه يعمل على مواجهة المخطط الاستعماري التركي، مشيرا إلى أن أكبر ضربة وجهت للجيش التركي عندما ظهرت صور لأفراده وهم عرايا
و أكد اللواء المسماري أن دولة قطر لازالت حتى هذه اللحظة تمثل تهديدا لليبيا بدعمها الإرهاب والتطرف، وكذلك تركيا التي دعمت هذه المليشيات وأرسلت 2000 عسكري تركي و17 ألف مرتزق أجنبي لمقاتلة القوات المسلحة، معتبرا ذلك جريمة ضد حقوق الإنسان
وأضاف الناطق باسم القائد العام أيضا أن قطر وتركيا وفرت منصات إعلامية معادية تبث الفتنة والضلالة والكذب،
وأضاف أن تركيا تتغلغل في عدد من الدول الإفريقية مثل النيجر وتشاد ومنطقة القرن الإفريقي، محذرا من أن تواجد تركيا في ليبيا خطر على المنطقة بأسرها
وحيا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري موقف الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي قال، إن “شرعية الوفاق مؤقتة”، منددا بموقف رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، الذي قال إن : لديه سيطرة على مناطق في تونس، وهو الآن من يثير المتاعب ضد الرئيس التونسي
وكالة الأنباء الليبية