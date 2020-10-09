لا تكونوا جسرا للإرهابي داعش … أيها الأغبياء
رأيت صور الوقفة الإحتجاجية على قانون حماية الأمنيين واستخلصت ان المراهقة والصبيانية في السياسة تلازم جزءا من مدمني الفشل والمعارك الخاسرة والفلكلور الثورجي
ولكن، كم اتمنى ان أطرح على هؤلاء اسئلة أعلم ان تكوينهم الضحل يمنعهم من الإجابة عنها
1/ من الذي سيخلف الأمن التونسي في شكله الحالي لو كتب لتحرككم النجاح؟ الأمن الجمهوري ذو العقيدة الليبيرالية المتماهية مع مجتمعنا المتسامح الديمقراطي والخالي من العنف؟ أم الشرطة السلفية وقطعان الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
2/لقد رفع احدكم ورقة عشرة دنانير بوجه امنيين هم ابناء عائلات محترمة وآباء لأبناء وازواج، وكم هي « شجاعة » هذه الحركة! ولكن، هل بإمكان هذا الجهبذ المفتون بالحرية وبالإسهال الديمقراطي ان يعيد نفس الحركة بوجه القضاة؟ المحامين؟ الأطباء؟ أليس من بينهم فاسدون؟ أليس من بينهم من يتقاضى آلاف ورقات العشر دنانير في « معاملة » بسيطة؟
3/هل مجتمعنا ارتقى الى مستوى رفض الرشوة مما يجعله يعادي الأمنيين الذين يقبل بعضهم بها؟ اليس هذا الشعب في معظه لا يرفض هذه الممارسة؟
ولأن التاريخ هو العلم الوحيد الذي يصدق كما يقول مؤسسوا الفكر الماركسي، فهاكم، يا ثوار المعارك المتخلفة
Les batailles d’arrière garde
ما حصل في الموصل في 2014
خرجت الجموع تطالب ب »الحقوق المشروعة » واصطدمت بالجيش والشرطة وهرسلت وحداتها إلى حد لا يطاق. تحركت الأذرع الاستخباراتية ونجحت في سحب القيادات الأمنية والعسكرية من المدينة ومن عموم الأنبار ودخلت داعش! اتعلمون من اعدم الارهابيون في الساعات الاولى لاستباحة الموصل؟ لقد اعدموا الشيوعيين والمدافعين عن حقوق الفقراء … والجنود وعناصر الشرطة! ومن ثمة، اسس داعش شرطة الحسبة
واصلوا في عبثكم … هدموا الاسوار التي تحمي الدولة … واهدوا البلاد الى المجرمين الذين بالمناسبة لم يشاركوا في تحرككم … لأنهم يمارسون علم السياسة والتكتيك وانتم تهوون الانتحار
وفي الأخير، الله يرحمك يا سامي المرابط … أن الله يحبك ولم يشأ ان ترى عينك هذا الفجور
الدكتور رافع طبيب