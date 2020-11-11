أكد رئيس اللجنة العسكرية المشتركة من طرف القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء امراجع العمامي، اليوم الأربعاء، أن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 استطاعت الوصول إلى النتائج المرجوة التي يطلبها الشعب الليبي، مشيرًا إلى أن إصرار البعثة الأممية على أن تكون المحادثات بين وفدي اللجنة مُباشرة ووجه لوجه كان سببًا رئيسيًا في ذلك
اللواء العمامي، وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح أن أعضاء وفدي اللجنة العسكرية أبناء مؤسسة عسكرية واحدة وأخوة ليبيين عملوا في أماكن عدة زملاء ورفاق، مُشيرًا إلى أن التوافقات بين الوفدين أصبحت “سهلة” جدًا؛ حيث تم الرد على المقترحات من كلا الجانبين وإجراء التعديلات عليها كان سريعًا
ولفت، إلى أنه كان يجب منذ البداية أن تكون اللقاءات مُباشرة؛ حيث لن يحل المشكلة الليبية إلا الليبيين أنفسهم، منوهًا بأن الاختلاف في وجهات النظر فيما يتعلق بتطبيق بنود وقف إطلاق النار على الأرض، لاسيما بند إخراج المرتزقة من حيث المدة الزمنية، أمر طبيعي
وأوضح العمامي، أن التطبيق لا يمكن أن يتم بين عشية وضحاها، حيث الحرب والدمار استمرت عشرة سنوات، مُجددًا التأكيد على أن أبناء المؤسسة العسكرية ليس بينهم اختلاف، قبل أن يشير إلى أنهما قد اضطروا في يومٍ من الأيام إلى المواجهة وجهًا لوجه في هذه الحروب الدامية
وتابع : الأمور تسير على نحو جيد والعمل يجري على قدم وساق حسب التوقيت المحدد وبمعدلات ممتازة؛ حيث تم تشكيل لجان فرعية للإشراف على تطبيق بنود الاتفاق، مُشيرًا إلى افتتاح المقر الرئيسي للجنة العسكرية 5+5 في سرت، لتكون المشاورات واللقاءات بين أعضاء اللجنة بشكل يومي
وشدد، على أن نية وفدي اللجنة إتمام وإنجاز العمل بدراسة وصدق وحكمة دون استعجال، واصفًا التوافق غير العادي بين أعضاء اللجنة من الجانبين، مكررًا في الختام، بأنهم زملاء خدمة بالمؤسسة العسكرية من عقود، وأن منهم من خدم في الشرق ومنهم من خدم في الغرب، وأن عملهم الآن من أجل الوطن وليس لديهم أي مطامع خاصة أو مآرب أخر
وكالة الأنباء الليبية