الكشف عن شبكة مختصة في تمويل الإرهابيين من أبناء راشد الغنوشي

تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني وبإشراف مباشر من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب من الكشف عن شبكة مختصة في تمويل العناصر الإرهابية ، من أبناء راشد الغنوشي الذين يذكرونه بشبابه ، المتواجدة ببؤر التوتر (بعضها محتجز بمخيمات اللاجئين) والتي يتزعمها أجنبي وزوجته (تونسية) متواجدان بالخارج، فيما يشاركهما في تونس ثلاثة عناصر أحدهم متحصن بالفرار
بمداهمة وتفتيش منازل المتورطين تم حجز لديهم مبالغ متفاوتة من العملة التونسية والأجنبية إضافة إلى وثائق بنكية وبريدية خاصة بتحويلات مالية، وبالتحري مع المظنون فيهما إعترفا بانتفاع أكثر من 15 عنصرا إرهابيا بتمويلات مادية صادرة عن عائلاتهم بتونس
وبمثولهما أمام القضاء، تم إيداع أحدهما السجن والابقاء على العنصر الثاني بحالة سراح فيما روجت الوحدة المتعهدة بالبحث 16 برقية تفتيش في شأن المتورطين في هذا النشاط الإرهابي