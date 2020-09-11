الكشف عن خليتين إرهابيتين تعملان على إقامة إمارتين داعشيتين بقفصة و مدنين

تمكنت يوم 10 سبتمبر 2020 الوحدات التابعة لإقليم الأمن الوطني بمدنين من الكشف عن مخطط يهدف لتركيز إمارة إرهابيّة بالجنوب التونسي وإلقاء القبض على 09 تكفيرييّن
بمزيد التحرّي مع مختلف الأطراف تبيّن وأنهم كانوا يخططون لإستهداف دوريّات أمنيّة باستعمال حزام ناسف والقيام بعمليّات رصد للدوريّات الأمنيّة إضافة إلى إستقطاب الفئة الشبابيّة للإنضمام لها
بمراجعة النيابة العموميّة بمدنين، أذنت بالإحتفاظ بهم جميعا من أجل « الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي
للتذكير فقد تمكنت مصلحة التوقي من الإرهاب للحرس الوطني بقفصة يوم 08 سبتمبر 2020 بمنطقة بئر السعد من معتمدية القطار من الكشف عن مخطط يهدف لتركيز إمارة إرهابية وإلقاء القبض على 03 تكفيريين بعد أن تعمدوا التأثير على إمام خمس بإحدى المساجد بالجهة قصد إستقطاب الفئات الشبابية
بإستشارة النيابة العمومية، أذنت بإحالتهم على فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصر والإحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضية عدلية في الغرض موضوعها : الاشتباه في الانتماء الى تنظيم إرهابي
وزارة الداخلية