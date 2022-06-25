الكرم : القبض على خلية نسائية مشبوه في انضمامها إلى تنظيم إرهابي

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لعا أن الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بقرطاج،تمكنت يوم 24 جوان 2022، من إلقاء القبض على 08 نساء يشتبه في انضمامهن إلى تنظيم إرهابي، وذلك بعد ورود معلومات مفادها نشوب خلاف بأحد أحياء الكرم الغربي تحوّل إلى تراشق بمواد حارقة. وباستشارة النيابة العمومية تحوّلت مختلف الوحدات الأمنية إلى مكان الحادثة وقامت بمداهمة منزل وإيقاف إمرأتين في مرحلة أولى ثمّ بتدقيق التفتيش تمّ اكتشاف غرفة سرية داخل المنزل كان بها 06 نساء محلّ مناشير تفتيش من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي
وباستشارة النيابة العمومية في مرحلة ثانية أذنت بإحالة الملف على الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني لمواصلة الأبحاث مع جميع الموقوفات