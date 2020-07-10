الكتلة الوطنية تندد بشدة بما قام به سيف الدين مخلوف تجاه أعوان الأمن الرئاسي

على إثر الأحداث الأخيرة التي تشهدها بلادنا يهم الكتلة الوطنية إعلام الرأي العام بما يلي
– التأكيد على الحق في الاحتجاج والتعبير السلمي للمطالبة بالشغل والتنمية ودعوة الحكومة للتعاطي الايجابي مع مطالب المحتجين على قاعدة برنامج تنموي يقطع مع الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين/ات
– التأكيد على الدور التاريخي للمؤسسة العسكرية وتضحياتها المتعددة في مواجهة الجماعات الإرهابية واستماتتها في الدفاع عن الوطن
– التعبير عن المساندة الكاملة للمؤسسة العسكرية ودعوة جميع الأطراف لتوفير أفضل مناخ كي تتمكن من أداء مهامها ومواجهة المحاولات المتكررة للجماعات الإرهابية لاختراق المجال الترابي التونسي
– التعبير عن مساندة المؤسسة الأمنية بما في ذلك الأمن الرئاسي ومطالبة كل الأطراف باحترام دورها ومعاضدة جهودها ودعم حيادها واستقلاليتها
– التنديد بشدة بما قام به رئيس كتلة إئتلاف الكرامة تجاه أعوان الأمن الرئاسي في مجلس النواب والدعوة إلى عدم الزج بالمؤسسة الأمنية والعسكرية في الصراعات السياسية
– دعوة كل المواطنين والمنظمات المدنية لحماية مكتسبات الدولة والتصدي لأعداء الوطن
تونس في 10 جويلية 2020
حاتم المليكي
رئيس الكتلة الوطنية