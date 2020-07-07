الكتلة الوطنية تستنكر بشدة إمعان مجلس نواب الشعب في المغالطة والتشويه

خلافا لما ورد على موقع مجلس نواب الشعب اليوم 07 جويلية 2020 في ما يتعلق بمكتب لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة بالنظر في شبهة تضارب المصالح لرئيس الحكومة وإدراج أسم رئيس الكتلة الوطنية حاتم المليكي ضمن تركيبة مكتب اللجنة كمقرر مساعد تعلم الكتلة الوطنية الرأي العام بما يلي
أولا: إن اسناد العضوية للكتلة الوطنية باللجنة تم بطريقة مخالفة للقانون لكونه تم بعد الاحتجاج على قرار سابق بإقصاء الكتلة الوطنية ثم تم لاحقا بعد رفض كتلة الحزب الدستوري الحر عضوية اللجنة. وبناء عليه تم الالتفاف على الموقف السياسي لكتلة الدستوري الحر من جهة وإسناد العضوية للكتلة الوطنية على قاعدة الشغور لا الاعتراف بحقها في عضوية اللجنة. كما يشار إلى أن توزيع الحصص لم يحترم أي قاعدة موضوعية
ثانيا: تمت مراسلة الكتلة الوطنية لتعيين ممثل لها باللجنة على أساس القرار المذكور وهو الأمر الذي اعترضت عليه الكتلة الوطنية معبرة عن رفضها الانخراط في هذه الممارسات المخالفة للإجراءات والمخلة بقواعد التعامل بين الكتل البرلمانية
ثالثا: تفاجئنا بإدراج اسم رئيس الكتلة الوطنية ضمن مكتب اللجنة المذكورة وهو ما يعد تعدي صارخ وافتراء
وبناءا عليه
– تعبر الكتلة الوطنية على ادانتها للممارسات المبينة أعلاه
– تعتبر الكتلة الوطنية اللجنة المذكورة مخالفة الإجراءات
– تستنكر بشدة إمعان المجلس في المغالطة والتشويه
– تطالب رئاسة المجلس بالاعتذار عن المغالطة والتشويه المتكرر للكتلة الوطنية
تونس في 07 جويلية 2020
حاتم المليكي
رئيس الكتلة الوطنية
بيان