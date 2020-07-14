الكتلة الوطنية تدعو إلى سحب الثقة من راشد الغنوشي ونائبيه

على إثر انعقاد مكتب مجلسها اليوم 14 جويلية 2020 يهم الكتلة الوطنية إعلام الرأي العام بما يلي
– شهد مجلس نواب الشعب حالة من سوء التصرف وضعف التسيير. وعليه فإن الكتلة الوطنية تعبر أن القيادة الحالية للمجلس ممثلة في رئيس المجلس ونائبيه قد فشلت في أداء مهامها مما يستوجب سحب الثقة منها وانتخاب رئاسة جديدة للمجلس
– تنبه إلى خطورة الاستقطاب الثنائي الأيديولوجي على الساحة السياسية الوطنية مما يهدد أداء المؤسسات ويعرقل مسار الإصلاح خاصة وأن البلاد تواجه أزمة اقتصادية واجتماعية وصحية وأمنية غير مسبوقة
– تطالب لجان التحقيق البرلمانية والإدارية بإنارة الرأي العام حول شبهات تضارب المصالح لرئيس الحكومة
– تطالب الحكومة بتوضيح رؤيتها في ما يتعلق بتنشيط الإقتصاد ومعالجة الآثار الكارثية للكورونا والتحديات الاجتماعية
باردو في 14 جويلية 2020
حاتم المليكي
رئيس الكتلة الوطنية
بيان