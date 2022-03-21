الكتاب قد يكون مفقودا في العودة المدرسية المقبلة

لقد أصدر المركز الوطني البيداغوجي طلب عروض دولي يحمل العدد 2022/03 لطباعة الكتاب المدرسي وهي اول مرة يقع فيها اللجوء الى طلب عروض دولي في تونس مع ما يحمله من خروقات نذكر منها بالخصوص
-1 يفرض القانون تجزئة الطلب الى اقساط عديدة حتى يتسنى لأكثر عدد ممكن من العارضين المشاركة فيه كل حسب طاقته ، إلا أن المركز البيداغوجي جعله قسطا وحيدا يشتمل على 183 عنوانا يستحيل على أي مطبعة تونسية إنجازه في 120 يوما
2 –يجبر القانون المشتري العمومي خلال مرحلة الاعداد توفير جميع التراخيص والمصادقات نخص بالذكر منها شهائد الاعفاء من القيمة المضافة والمعاليم الديوانية ليستند اليها العارض التونسي عند اعداد عرضه حتى تتساوى جميع العروض نظرا لأن العارض الأجنبي معفى من كل الاداءات لكون بضاعته معدة للتصدير في بلد المنشأ كما أن الكتاب معفى من جميع الاداءات في كل دول العالم
3- لم تتضمن كراس الشروط اي تحفيز للعارضين الاجانب المحتملين على تكليف أو تشريك للمؤسسات المحلية على انجاز أقصى ما يمكن من طلبات او توفير مواد وخدمات وهو خرق للقانون
وتبعا لما سبق ذكره من خروقات للقانون يظهر جليا أن طلب العروض هذا جاء ليحابي المطابع الاجنبية ويقصي المطابع التونسية والتي سبق لها ان تقدمت بعروضها صلب طلب العروض الوطني عدد 2022/01 تم الاعلان عن نتائجه بجلسة علنية يوم 2022/01/07 وبمبلغ يناهز 34 مليون دينارا لا غير مثلما ورد على المنصة الالكترونية « تونابس » رفضه المركز البيداغوجي مدعيا انه بعد إعادة الاحتساب ارتفع هذا المبلغ الى 45 مليون دينارا وهو ما نرفضه ونبقى متمسكين بعرضنا،) 34 مليون دينارا طبقا للشروط الواردة بطلب العروض الوطني 01/2022 ) ومستعدين للشروع في العمل حالا .ورغم عديد المراسلات التي توجهنا بها الى الجهات المعنية قصد الحوار والتحسيس بمخالفة كراس الشروط لطلب العروض المعاد للقوانين الجاري بها العمل لكن لا من مصغي ولا مجيب مع العلم ان تاريخ فتح العروض موضوع طلب العروض الدولي 2022/03 حدد ليوم 16 الجاري وعلى هذا الاساس تعلن المطابع التونسية المختصة في صناعة الكتاب المدرسي والمنضوية تحت الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية استحالة مشاركتها في طلب العروض هذا وتفيد أن لا مسؤولية لها في هذا الاجراء الذي قد يجعل الكتاب مفقودا للعودة المدرسية المقبلة
تونس في 14/03/2022
بيـــــان الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الكتاب المدرسي