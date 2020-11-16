دخل القضاة التونسيون، اليوم الإثنين، في إضراب عام عن العمل لمدة 5 أيام، ليتواصل إلى يوم الجمعة 20 نوفمبر2020، و ذلك على خلفية تردي الأوضاع الصحية و المادية بكافة المحاكم و المؤسسات القضائية
واعلن المكتب التنفيذي، في بيان الأحد، عن اتخاذ خطوات تصعيديه في صورة عدم تسوية المطالب المستعجلة المتعلقة بالاستحقاقات الصحية والمادية للقضاة، و على رأسها المداواة بالمستشفى العسكري ومتابعة منه لتطورات الوضع الصحي في صفوف القضاة بالنظر لارتفاع عدد الإصابات و الحالات الحرجة
كما أعلن عقد ندوة صحفية يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 ، لإنارة الرأي العام حول الأوضاع الكارثية لمرفق العدالة و للوضعية الصحية للقضاة ولتحميل المسؤوليات لمن يتحملها، وفق نص البيان
القضاة التونسيون في إضراب عام عن العمل لمدة 5 أيام
16/11/2020 |
دخل القضاة التونسيون، اليوم الإثنين، في إضراب عام عن العمل لمدة 5 أيام، ليتواصل إلى يوم الجمعة 20 نوفمبر2020، و ذلك على خلفية تردي الأوضاع الصحية و المادية بكافة المحاكم و المؤسسات القضائية