القضاء يفتح تحقيقا ضد النائب الإخواني راشد الخياري لتمجيده الإرهاب

أفاد نائب وكيل الجمهورية ورئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي، بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، تعهّدت اليوم السبت، بتدوينة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي ومنسوبة للنائب الإخواني راشد الخياري، النائب بمجلس نواب الشعب (من غير المنتمين) حول واقعة جريمة قطع رأس أستاذ تاريخ في منطقة « كونفلان سان أونورين »، قرب العاصمة الفرنسية باريس جدّت مساء أمس الجمعة
وجاء في هذه التدوينة الواردة على الصفحة الخاصة بالخياري : الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلّم، هي أعظم الجرائم وعلى مَنْ يُقدم عليها تحمّل تبعاتها ونتائجها دولة كانت أو جماعة أو فرد
وقال الدالي إنّ هذه التدوينة / قد تُكيّف قانونا على أنها جريمة إرهابية، طبق القانون التونسي لمكافحة الإرهاب، لما قد تشكله من تمجيد وإشادة بتلك العملية الإرهابية
وأضاف المصدر، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد انطلقت في إجراء الأبحاث والتحريات اللازمة في الموضوع
وكانت النيابة العمومية لمكافحة الإرهاب في فرنسا، أعلنت مساء أمس عن فتح تحقيق، إثر الجريمة التي وقعت قرب إحدى المدارس، بتهمة ارتكاب / جريمة مرتبطة بعمل إرهابي
وعرض المدرّس في أكتوبر الحالي، رسوما كاريكاتورية للنبي محمد، على تلاميذه، خلال درس للتربية الوطنية عن حرّية التعبير