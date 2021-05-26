أعلنت منظمة اليوم « أنا يقظ »، أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وجه مطلبا للبرلمان من أجل رفع الحصانة عن النائب غازي القروي
واوضحت المنظمة، في بلاغ على صفحتها الرسمية بالفايسبوك اليوم الإربعاء، أن الطلب تم على خلفية الشكاية التي تقدمت بها « أنا يقظ » ضد الشقيقين نبيل وغازي القروي
القضاء يطلب رسميا رفع الحصانة عن النائب غازي القروي
26/05/2021 |
أعلنت منظمة اليوم « أنا يقظ »، أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وجه مطلبا للبرلمان من أجل رفع الحصانة عن النائب غازي القروي