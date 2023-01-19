القضاء يبرئ القاضية التي اتهمها قيس سعيد بالزنا إرضاء لأخت زوجته عاتكة

الدائرة الجناحيّة 16 لدى محكمة الاستئناف بتونس أصدرت اليوم الخميس 19 جانفي 2023، قرارا « بالرفض شكلا » بخصوص الطعن في حكم ابتدائي قضى بعدم سماع الدعوى في حقّ قاضية اتهمها الرئيس الغير شرعي قيس سعيد بالزنا والتي أصدر في حقها الرئيس الغير شرعي قرارا ظالما بالإعفاء
وكانت اتهمت القاضية في الدائرة الجنائية في التسوية القضائية والمعزولة خيرة بن خليفة خلال مداخلتها في إجتماع المجلس الطارئ لجمعية القضاة التونسيين، شقيقة زوجة رئيس الجمهورية عاتكة شبيل بعزلها بعدما طلبت منها إجراء غير قانوني وقابلته الأولى بالرفض، وفق روايتها
وأفادت القاضية بان عاتكة شبيل زارتهم في المكتب وطلبت منهم إدراج مزودين كشركاء في شركة تم الإذن بالإحالة وتقديم العروض لبيعها في إطار صفقة عمومية، مبينة انها أجابتها بانها إجراء غير قانوني ولا يمكن ذلك، حسب قولها
وتابعت القاضية خيرة بن خليفة أن : عاتكة شبيل قلت لها انه لهم من الصلاحيات ما يمكنهم من التدخل لتنفيذ ما طلبته
هذا وافادت القاضية ان « عاتكة شبيل كانت سببا في عزلها« ، معبرة عن تحمل مسؤولياتها في ما روته حتى وأن نصبت لها المشانق، حسب تعبيرها