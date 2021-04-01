القضاء على ابن راشد الغنوشي الإرهابي حمدي ذويب بجبل المغيلة

قامت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس 01 أفريل 2021، بعملية استباقية فنية بجبل المغيلة شاركت فيها وحدات من الإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني والوحدة المختصة للحرس الوطني ووحدات من الجيش الوطني
وقد تم خلال هذه العملية القضاء على العنصر الإرهابي ، من أبناء راشد الغنوشي الذين يذكرونه بشبابه ، « حمدي ذويب » التابع للتنظيم الإرهابي « أجناد الخلافة » وحجز سلاح من نوع شطاير
ويعتبر هذا الإرهابي من العناصر القيادية صلب تنظيم « أجناد الخلافة » التابع لما يسمى بتنظيم « داعش » حيث ثبت تورطه في العديد من العمليات الإرهابية
ومن ناحية أخرى تمكنت وفي نفس التاريخ (الخميس 01 أفريل 2021) وحدات الحرس الوطني بإقليم القصرين وتحديدا بجبل السلوم، في نطاق العمل الإسترشادي الإستباقي، وبعد عملية رصد لمجموعة إرهابية، من القضاء على عنصر إرهابي مرفوق بزوجته المنقّبة (الحاملة لجنسية أجنبية) والتي فجّرت نفسها باستعمال حزام ناسف أسفر عن هلاكها وهلاك ابنتها الرضيعة التي كانت تحملها بين ذراعيها في حين بقيت ابنتها الثانية على قيد الحياة
و أكدت مصادر متطابقة لإذاعة موزاييك أن العملية الأمنية الناجحة التي أدت إلى مقتل عنصرين إرهابيين بجبل السلوم بولاية القصرين اليوم الخميس 1 أفريل ، استهدفت امرأة تحمل جنسية آسوية وزوجها، وهما من الملتحقين حديثا بجماعات داعش الإرهابية
وأشارت مصادر موزاييك إلى أن الإرهابية التي لقيت حتفها كانت تحمل حزاما ناسفا تفجر في العملية، مما أدى إلى إصابة طفلة كانت ترافقهما، لم تتجاوز الثلاث سنوات
وتم نقل الطفلة إلى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي العلاج
يشار إلى أن الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الإرهابية للحرس الوطني بالاشتراك مع وحدة التصدي للإرهاب بالقصرين نجحت في القضاء على عنصرين إرهابيين بجبل السلوم، في عملية تكشف للمرة الأولى عن وجود عناصر إرهابية من النساء في جبال تونس، منذ بداية الحرب على الارهاب