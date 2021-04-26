القضاء المصري يدرج المرشد السري لجماعة الإخوان و4 آخرين على قوائم الإرهاب

قررت اليوم الإثنين غرفة المشورة بمحكمة القاهرة الجديدة، الدائرة 28 جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، إدراج محمود عزت المرشد السري لجماعة الإخوان الإرهابية و4 متهمين آخرين في أحداث مكتب الإرشاد على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم
صدر القرار برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين باهر بهاء الدين ومصطفى أنور أحمد مؤمن الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور هشام دبوس وكيل النيابة وأمانة سر وائل فرج
وجاء الإدراج في القضية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم المقيدة برقم 2414 لسنة 2013 كلي جنوب القاهرة
وجاءت أسماء المدرجين الخمسة كالتالي : محمد عبد العظيم محمد البشلاوي وعاطف عبد الجليل علي السمري و محمود عزت إبراهيم وأحمد محمود أحمد شوشة ورضا فهمي عبده خليل
من جانبها، أصدرت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح داود ومحمد عمار بأمانة سر سيد حجاج في 8 أفريل 2021 حكمها بالسجن المؤبد للإرهابي محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان في إعادة محاكمته على الحكم الصادر ضده غيابيا في القضية المعروفة إعلاميا بـ : أحداث مكتب الإرشاد
كان المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابة جنوب القاهرة قد أحال قيادات الإخوان الي المحاكمة بعد أن وجهت النيابة لعزت الاشتراك مع باقي المتهمين من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي في ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه تنفيذا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة بواسطة الغير والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم ومواجهة المتظاهرين في ثورة 30 جويلية المطالبة برحيل الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص واصابة 91 آخرين
ووجهت النيابة العامة للمتهم الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة والتخطيط لارتكاب الجريمة فقام المتهمون المتواجدين بالمقر بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش تجاه الضحايا قاصدين إزهاق أرواحهم
وفي شهر فيفري الماضي أدرج القضاء المصري عبدالله شحاتة مستشار مرسي و20 شخصا على « قوائم الإرهاب »، إذ اُدين هؤلاء سابقا بأحكام بالسجن تصل إلى المؤبد على خلفية اتهامات بينها : الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون
وصدرت أحكام بالسجن المؤبد أيضا بحق عدد من قيادات الإخوان المسلمين في ذات القضية المعروفة باسم أحداث مكتب الإرشاد