القضاء البلجيكي يؤكد أن منفذ هجوم بروكسل فرّ من السجن في تونس عام 2011

أعلن القضاء البلجيكي الأحد أن التونسي المتطرف الذي قتل سويديَين الاثنين في بروكسل كان مطلوبا من سلطات بلاده بعد فراره عام 2011 من سجن يمضي فيه عقوبة بالحبس 26 عاما
تلقت السلطات البلجيكية طلب تسليم من تونس في اوت 2022 وأحيل على القاضي المختص في مكتب المدعي العام في بروكسل بعد أسبوعين لكنه لم ينظر فيه، وهو « خطأ فادح » أدى إلى استقالة وزير العدل مساء الجمعة
وصرّح رئيس مكتب المدعي العام في بروكسل تيم دي وولف للصحافة الأحد، أن : النقص الفادح في عدد الموظفين في مكتب المدعي العام في بروكسل ساهم في ذلك، لكن (…) هذا ليس مبررا
وأقر أن الملف التونسي ظل على الأرجح حبيس الأدراج بعد استلامه في سبتمبر 2022
وتابع دي وولف : لم يتذكر أي من الزملاء المعنيين ما حدث لهذا الملف تحديدا قبل عام
وأوضح أن منفذ هجوم مساء الاثنين عبد السلام الأسود حكم عيه : بالسجن لأكثر من 26 سنة في تونس عام 2005، لكنه هرب من السجن في جانفي 2011
وبحسب توضيحات مكتب المدعي العام، فقد « أبلغت عنه » السلطات التونسية في 1 جويلية 2022 عبر الإنتربول
ولم يحدد المدعي العام سبب إدانة الأسود الأحد، لكن صحفا بلجيكية أوردت أنه دين في تونس بعدة محاولات قتل
أدى الهجوم الذي استهدف مشجعي كرة قدم سويديين مساء الاثنين إلى إعادة إطلاق النقاش حول الامكانيات المتوافرة لقوات الأمن البلجيكية خصوصا لمراقبة المتطرفين