القضاء الإداري ينصف الصحفيين التونسيين مجددا

أصدرت اليوم الخميس 30 مارس 2023 الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية قرارها في القضيتين عدد 731263 و731264 ( تعقيب حكم استئنافى موضوع إذن استعجالي) وذلك برفض قبول الطعن المقدم من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق رئاسة الحكومة في القضية المتعلقة بنشر الإتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين، وبذلك يكون القضاء الإداري قد قام بتثبيت الحكم الابتدائي والاستئنافي لفائدة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين القاضي بالنشر الفوري للنص الكامل للاتفاقية الاطارية المشتركة
هذا القرار التعقيبي ينتصر للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمهنية للصحفيات والصحفيين، وعلى الحكومة المبادرة بنشر نص الاتفاقية كاملا في الرائد الرسمي احتراما للأحكام القضائية وتكريسا لدولة القانون
عاشت نضالات الصحفيات والصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين