القصرين : الكشف عن مخبإ لأبناء الغنوشي يصنعون فيه الألغام

أعلنت وزارة الداخلية، الإثنين، في بلاغ لها، أن الوحدات التابعة للقوّة الأمنيّة المشتركة لمكافحة الإرهاب بالقصرين، تمكنت خلال الأيّام الفارطة من الكشف على مخبأ للعناصر الإرهابيّة ، من أبناء راشد الغنوشي الذين يذكرونه بشبابه ، بأحد جبال ولاية القصرين تمّ العثور بداخله على معدّات لصنع الألغام إضافة إلى كميّة من مادّة الأمونيتر وحاوية بلاستيكيّة مملوءة بكمية من مادّة يُشتبه في كونها متفجّرات تقدّر بحوالي 23 كلغ
أكدت الداخلية أنه تمّ التنسيق مع الوحدة الوطنيّة للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني والقيام بالتساخير اللازمة عن طريق إدارة الشرطة الفنية والعلميّة بإذن من النيابة العموميّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب حيث تأكّد أن المادّة المشبوهة هي متفجّرات عسكرية من نوع « تي.أن.تي » شديدة الخطورة
وقد تمّ إعدام المحجوز من طرف وحدات الهندسة العسكريّة بعد الحصول على الأذون اللازمة من القطب القضائي لمكافحة الإرهاب