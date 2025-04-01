القبض على 7 عناصر تكفيرية محل مناشير تفتيش في مختلف ولايات الجمهورية

تمكنت مختلف وحدات أقاليم الحرس الوطني بالكاف والمنستير وسوسة وصفاقس وبنزرت، في إطار عمل مشترك مع مصالح مكافحة الإرهاب، من إلقاء القبض على سبعة عناصر تكفيرية، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن الإدارة العامة للحرس الوطني
وأوضحت أن الموقوفين ملاحقون بموجب مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، بتهمة الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي، وصادرة في شأنهم أحكام سجنية تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات
وأكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم، بعد التنسيق مع النيابة العمومية
ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني المواطنين إلى التعاون مع الوحدات الأمنية، والإبلاغ عن أية معلومات مشبوهة على الرقم 71860135، تعزيزا للأمن العام وحفاظا على سلامة الوطن والمواطنين