القبض على وزير المالية القطري لاستنطاقه في شبهات فساد

ألقت الشرطة القطرية القبض على وزير المالية، علي شريف العمادي، لاستجوابه بشأن مزاعم تتعلق بالاختلاس واستغلال السلطة وجرائم متعلقة بالقطاع العام
أمرت النيابة العامة في دولة قطر بحبس وزير المالية علي شريف العمادي، على خلفية شبهات بارتكابه مخالفات متعلقة بسوء استغلال وظيفته
وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية بأن النائب العام أمر بالقبض على وزير المالية ومساءلته « عما أثير في التقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة تمثلت بالإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة
وأكدت الوزارة أن النائب العام : أمر بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة
ويتولى العمادي حقيبة وزارة المالية منذ عام 2013 ويشغل أيضا منصب عضو مجلس إدارة صندوق الثروة السيادي في قطر ورئاسة مجلس إدارة بنك قطر الوطني، وهو أكبر مصرف في الشرق الأوسط وإفريقيا
وكانت مجلة « ذا بانكر » المالية الدولية التي تنظم احتفالا سنويا لوزراء المالية اختارت العمادي أفضل وزير في المنطقة عام 2020