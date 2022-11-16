القبض على مرتكب عملية سرقة سيارة نقل الأموال

على إثر تعهد الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالبحث في قضية « تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص والخيانة الموصوفة » وذلك بعد تعرض سيارة خاصة لنقل الأموال بين البنوك وبداخلها مبلغ مالي هام يفوق 100 الف أورو للسرقة بجهة الدندان من ولاية منوبة، حيث تم في مرحلة أولى إيقاف سائق السيارة ومرافق لهُ فيما تحصن المرافق الثاني بالفرار
تمكنت الوحدات المذكورة بعد القيام بالتحريات والأبحاث الميدانيّة وإجراء المداهمات اللازمة بالتنسيق مع النيابة العمومية، من القبض على مقترف عملية السرقة بجهة الزهروني رفقة شخص اخر وحجزت لديهما سيارة تم استعمالها في عملية السرقة واسترجاع جزء هامّ من المسروق
بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ بهم جميعا على ذمّة الأبحاث المتواصلة