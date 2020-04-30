القبض على داعشي خطير من أبناء راشد الغنوشي

تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني، من الكشف عن عنصر تكفيري خطير ( من أبناء راشد الغنوشي و من مواليد 1994) بايع تنظيم داعش الإرهابي وشرع في التواصل مع عدد من أتباعه بسوريا وليبيا في محاولة منه للالتحاق بهم
وأمام عدم تمكنه من مغادرة البلاد، تلقى بتوجيهات من أحد الإرهابيين الأجانب تكوينا فنيا في صناعة المتفجرات والسميات، عبر اشتراكه في قناة خاصة بالذئاب المنفردة، فكانت أولى مخططاته هي تفجير أحد مكاتب الاقتراع خلال انتخابات 2019 والتي فشل في تنفيذها اعتبارا للانتشار الأمني المكثف وقتها. ليلجئ فيما بعد إلى رصد عناصر أمنية بنية استهدافهم
تم إيقاف المعني وإحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ليتم إيداعه السجن