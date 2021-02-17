القبض على داعشي إلكتروني وهو يعد لتنفيذ عملية إرهابية ببلادنا

تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني، مؤخرا في عملية إستباقية نوعية وفنية عالية الدقة إثر توفر معلومات استخباراتية من كشف وإيقاف عنصر تكفيري ، من أبناء راشد الغنوشي الذين يذكرونه بشبابه ، بإشراف مباشر من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ينشط افتراضيا انطلاقا من بلادنا عبر تطبيقات الكترونية مشفرة ويعمد إلى الترويج للفكر الجهادي
بتعميق الأبحاث معه، اعترف بمبايعته لما يسمّى بتنطيم « داعش » الإرهابي (بعد انسلاخه عن تنظيم القاعدة) وبإضطلاعه بخطة « مسؤول الجناح الإعلامي » لذات التنظيم، مُعترفا بإنخراطه في إطار ما يعرف بـ « الجهاد الالكتروني » إنطلاقا من بلادنا للترويج إعلاميا والدعاية والاستقطاب لفائدة التنظيم والإشادة بعملياته الإرهابية، وتلقّيه تكوينا حول طرق تصنيع المتفجرات وإعداد السموم قبل التفكير لاحقا في تنفيذ عملية إرهابية ببلادنا على شاكلة : الذئب المنفرد
بإحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر في شأنه القاضي المتعهد بطاقة إيداع بالسجن