أبناء راشد الغنوشي يتساقطون كالذباب في شباك قوات الأمن الوطني

05/03/2021 |

تمكنت مصلحة التوقي من الارهاب للحرس الوطني ببن عروس يوم 03 مارس 2021، من القاء القبض على عنصر تكفيري ، من أبناء راشد الغنوشي الذين يذكرونه بشبابه ، مفتش عنه من أجل « الانتماء إلى تنظيم ارهابي » ومحكوم عليه بسنة سجنا

بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه

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تمكنت دورية تابعة لمركز حرس المرور بقرمبالية من ولاية نابل يوم 03 مارس 2021، من القاء القبض على عنصر تكفيري ، من أبناء راشد الغنوشي الذين يذكرونه بشبابه، مفتش عنه من أجل « الانتماء إلى تنظيم ارهابي » ومحكوم عليه بـ 07 سنوات سجنا

بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه

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تمكنت مصلحة التوقي من الارهاب للحرس الوطني ببنزرت يوم 03 مارس 2021، من القاء القبض على عنصر تكفيري ، من أبناء راشد الغنوشي الذين يذكرونه بشبابه ،  مفتش عنه من أجل « الانتماء إلى تنظيم ارهابي » ومحكوم عليه بسنة سجنا

بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه