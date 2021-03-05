أبناء راشد الغنوشي يتساقطون كالذباب في شباك قوات الأمن الوطني

تمكنت مصلحة التوقي من الارهاب للحرس الوطني ببن عروس يوم 03 مارس 2021، من القاء القبض على عنصر تكفيري ، من أبناء راشد الغنوشي الذين يذكرونه بشبابه ، مفتش عنه من أجل « الانتماء إلى تنظيم ارهابي » ومحكوم عليه بسنة سجنا
بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه
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تمكنت دورية تابعة لمركز حرس المرور بقرمبالية من ولاية نابل يوم 03 مارس 2021، من القاء القبض على عنصر تكفيري ، من أبناء راشد الغنوشي الذين يذكرونه بشبابه، مفتش عنه من أجل « الانتماء إلى تنظيم ارهابي » ومحكوم عليه بـ 07 سنوات سجنا
بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه
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تمكنت مصلحة التوقي من الارهاب للحرس الوطني ببنزرت يوم 03 مارس 2021، من القاء القبض على عنصر تكفيري ، من أبناء راشد الغنوشي الذين يذكرونه بشبابه ، مفتش عنه من أجل « الانتماء إلى تنظيم ارهابي » ومحكوم عليه بسنة سجنا
بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه