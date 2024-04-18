القبض على أمير كتيبة أجناد الخلافة المصنف إرهابي خطير جدا

علي اثر عمل استعلامي وعملياتي، تمكنت وحدات مختصة من الادارة العامة للحرس الوطني والجيش الوطني وتحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على أمير كتيبة أجناد الخلافة الإرهابي المصنف خطير جدا « محمود السلامي » المُكنى « يوسف » على إثر نصب كمين محكم بأحد المسالك المؤدية إلي معاقل العناصر الارهابية بجبال القصرين، وحجزت بحوزته أسلحة ومتفجرات وأحزمة ناسفة
وتجدر الإشارة إلى أن المعني التحق بالتنظيمات الإرهابية وشارك في عدة عمليات إرهابية إستهدفت التشكيلات الأمنية والعسكرية وعمليات سلب وترويع للمواطنين بالجهة
الابحاث لا تزال متواصلة بالتنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب