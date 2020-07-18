القبض على أحد أبناء راشد الغنوشي مختص في صناعة المتفجرات

أفضت عملية إستخباراتية مشتركة بين عناصر من الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني وإدارة مكافحة الإرهاب بوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع للكشف عن عنصر تكفيري خطير ،من أبناء راشد الخريجي الغنوشي، مبايع لما يسمى بتنظيم « داعش » الإرهابي
بتعميق التحريات في شأنه، ثبت أنه تلقى تكوينا معمقا في صناعة المتفجرات وسعى جاهدا للحصول على مكوناتها في إطار مخطط لاستهداف إحدى الوحدات الأمنية غير أن عملية إيقافه حالت دون إتمام مخططاته الهدامة
بإحالته على القطب القضائي لمكافحة الارهاب أذن حاكم التحقيق المتعهد بإيداعه السجن
عن الموقع الرسمي لوزارة الداخلية