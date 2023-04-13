الفيلم التونسي « بنات ألفة » لكوثر بن هنية في المسابقة الرسمية لمهرجان « كان » السينمائي الدولي

أعلنت إدارة مهرجان كان الدولي السينمائي اليوم الخميس عن اختيار الفيلم التونسي « بنات ألفة » للمخرجة كوثر بن هنية، في المسابقة الرسمية لمهرجان « كان » السينمائي الدولي بفرنسا
وهذا العمل هو إنتاج مشترك بين تونس وفرنسا وألمانيا والسعودية، حسب ما صرّح منتج الفيلم التونسي الحبيب عطية، اليوم الخميس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مبينا أن اختيار هذا الفيلم ضمن المسابقة الرسمية للافلام الطويلة المتنافسة على جائزة « السعفة الذهبية » في مهرجان « كان » الدولي السينمائي يعد حدثا سينمائيا وطنيا هاما، حيث لم يقع اختيار أعمال تونسية في هذه المسابقة منذ سنة 1970 حين تنافس فيلم « حكاية في غاية البساطة » للمخرج الراحل عبد اللطيف بن عمار ضمن مهرجان « كان » في مسابقة الافلام الطويلة
ويروي الفيلم، وهو من بطولة الممثلة هند صبري قصة إمراة تونسية تدعى « ألفة » تتأرجح حياتها بين النور والعتمة، ويتصاعد المسار الدرامي للقصة باختفاء ابنتيها، وقد اعتمدت كوثر بن هنية في طرحها السينمائي على آداء ممثلات محترفات في مشاهد تصويرية وروائية بتصور جديد يجمع بين الأسلوب الوثائقي والدرامي لدفع عنصر التشويق في رحلة البحث عن الفتاتين
وكوثر بن هنية مخرجة تونسية من مواليد ولاية سيدي بوزيد، تابعت دراستها في الإخراج السينمائي بمعهد الفنون والسينما في تونس العاصمة وفي جامعة « لا فيميس » بباريس، لتلتحق سنة 2005 بكلية كتابة السيناريو في المعهد نفسه في باريس
وفي رصيدها عدد من الأفلام الروائية القصيرة والأفلام الروائية الطويلة أبرزها « الرجل الذي باع ظهره » الذي تحصل على عدة جوائز في مهرجانات سينمائية دولية وبلغ التصفيات النهائية لجوائز الأوسكار