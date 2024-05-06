الفنان والشاعر والمربي بلقاسم بوقْنة ينتقل إلى الرفيق الأعلى

انتقل الفنان بلقاسم بوقْنة، في حدود الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد، إلى جوار ربه، إثر وعكة صحية ألمت به ونُقل بسببها إلى المستشفى الجهوي بقبلي منذ يوم 29 أفريل الماضي، وفق ما أكده مصدر طبي لمراسل (وات)
وأفاد ذات المصدر بأن بوقنة (61 عاما) كان يعاني من مرض مزمن (قصور كلوي) وصعوبة في التنفس
والفنان بلقاسم بوقنة، صاحب الصوت البدوي الشهير، من مواليد 27 سبتمبر 1963، وهو أصيل منطقة القلعة من معتمدية دوز الشمالية، وكان يعمل مدرسا في المرحلة الابتدائية
واشتهر بالعديد من الأغاني البدوية التي تنهل من قصائد أكبر شعراء الجهة، على غرار « يا سمح الصيفة » و »عندي سبعة سنين تعدو » و »يا الوالدة
رحمه الله رحمة واسعة ورزق أهله وذويه الصبر والسلوان
وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنّان بلقاسم بوڨنّة
تنعى وزارة الشؤون الثقافية، بكل حسرة وأسى، الفنان الشعبي بلقاسم بوقنة الذي وافته المنية مساء الأحد 05 ماي 2024، عن سنّ تناهز 61 عاما
والرّاحل هو من مواليد يوم 27 سبتمبر من سنة 1963، أصيل منطقة القلعة من معتمدية دوز الشمالية
واشتهر الرّاحل بلڨاسم بوڨنة بإتقانه للغناء البدوي والأغاني التراثية ذات الإيقاع الصحراوي، وكان صاحب أداء مرهف وقدرة كبيرة على التأثير، وقد عمل أيضا مدرّسا للمرحلة الابتدائية
وأنتج الفقيد حوالي 11 ألبوما، وغنّى بلقاسم بوڨنة لمحمد الطويل وأحمد البرغوثي وغيرهما
عُرف بعدد هام من الأغاني الناجحة على غرار « عندي سبع سنين تعدوا » و »الضحضاح » و »سهران » و »يا الوالدة » و « يا سمح الصيفة » وغيرها
وبهذه المناسبة الأليمة تتقدّم وزارة الشؤون الثقافية بأحرّ التعازي إلى عائلة الفقيد بلڨاسم بوڨنة وإلى الأسرة الثقافية والفنية الموسّعة راجية من الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان
إنا لله وإنا إليه راجعون