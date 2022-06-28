الفنان القدير هشام رستم في ذمة الله

توفي اليوم الثلاثاء 28 جوان 2022، الممثل القدير هشام رستم عن سنّ يناهز الـ75 عاما
والفنان هشام رستم الذي استهلّ مسيرته الفنية بالفن الرابع، من مواليد 26 ماي سنة 1947 بمدينة المرسى في الضاحية الشمالية للعاصمة. أحب الفقيد المسرح منذ صغره، واكتشفه الفنان التونسي الكبير علي بن عياد وتتلمذ على يديه
وبعد إحرازه على شهادة البكالوريا سافر هشام رستم إلى فرنسا وعاش فيها من سنة 1967 إلى سنة 1994 وقد أحرز فيها شهادة الدكتوراه في الآداب كما نال الدكتوراه في تاريخ المسرح وعمل ضمن المسرح الفرنسي والسينما والتلفزة الفرنسية، إذ شارك في حوالي 70 عملا مسرحيا ومجموعة كبيرة من الأفلام والمسلسلات
وامتدت المسيرة الفنية للفقيد على مدى نحو خمسين سنة، إذ شارك في بطولة 32 فيلما و26 مسلسلا وأكثر من 70 مسرحية. وقد كانت أعماله تتراوح ما بين التونسية والانقليزية والفرنسية والايطالية والألمانية
ومن بين أهم أعماله السينمائية « صفائح من ذهب » للنوري بوزيد و »مجنون ليلى » للطيب الوحيشي و »صمت القصور » لمفيدة التلاتلي و »زهرة حلب » لرضا الباهي و »همس الرمال » للناصر خمير
ومن الأعمال الدرامية التلفزيونية التي شارك فيها الفقيد، « الناس حكاية » و »قمرة سيدي محروس » و »فج الرمل » و »نجوم الليل » و »أولاد مفيدة » و »مكتوب » و »تاج الحاضرة » و »ليلة الشك » و »27
كما شارك في عديد الأعمال السينمائية الوثائقية والروائية الأجنبية على غرار « المريض الأنقليزي » و »الذهب الأسود
و سيشيع جثمان الفقيد هشام رستم بعد ظهر غد الأربعاء بمدينة المرسى
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان