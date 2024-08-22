الفريق القانوني للمترشح منذر الزنايدي يستأنف الحكم الابتدائي للمحكمة الإدارية

قام الفريق القانوني اليوم باستئناف الحكم الابتدائي للدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية والمتعلق برفض ترشح السيد محمد المنذر الزنايدي
كما تعهدنا لدى الرأي العام بإعلامه بالإخلالات التي انبنى عليها هذا القرار والتي بلغت حد التعسف في استعمال السلطة والانحراف بالإجراءات، فإننا نعلم كل متابعي الشأن العام ولا سيما أنصار السيد الزنايدي أن قرار الاستئناف قد تعلق من ناحية برفض الهيئة اعتماد التزكيات النيابية المقدمة ومن ناحية أخرى بإسقاطها لعدد لا يتجاوز 50 تزكية شعبية بدائرتين انتخابيتين بدون موجب قانوني، فيما قبلت المحكمة الإدارية الطعن بخصوص رفض وزارة الداخلية تسليمنا بطاقة السوابق العدلية وبالتالي أقرت بعدم مشروعية مطالبة الهيئة بها وخلو سيرة السيد منذر الزنايدي من كل الموانع القانونية للترشح للانتخابات الرئاسية
كما نعلم الرأي العام بأن هيئة المحكمة الإدارية قررت تعيين جلسة عامة للمرافعات بتاريخ 25 أوت 2024
الفريق القانوني لحملة المترشح السيد منذر الزنايدي