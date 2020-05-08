« الفخفاخ يشتري أقلام بعض الصحفيين مقابل السكوت »

يوميات الحجر الصحي الموجه – اليوم الرابع- الخميس 07 ماي 2020
الوضع الوبائي في المستوى العالمي
حتى عصراليوم الخميس 07 ماي أصاب كورونا، أكثر من 3 ملايين و860 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 267 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و320 ألفا، وفق موقع المختص برصد ضحايا الفيروس
وفاة الطبيب التونسي في فرنسا عبد المجيد بن عايشة بسبب الكورونا
توفي يوم 04 ماي الدكتور عبد المجيد بن عايشة طبيب مختص في أمراض الكلى عن عمر 62 سنة اثر اصابته بوباء الكورونا وذلك خلال أداء واجبه بمستشفي في مدينة ميلو ز في شمال شرقي فرنسا . ويعد الدكتور بن عايشة خامس طبيب يموت من جراء هذا الوباء في جهة الألزاس التي تعد من أكثر المناطق تضررا بوباء الكورونا. وقد أقم بالمستشفي وخضع للانعاش منذ يوم 08 أفريل وتوفي يوم 04 يوم لكن لم يتم الاعلان عن وفاته الا اليوم حيث نعته القنصلية التونسية ببارريس. لروحه السلام وأحر التعازي لعائلتة ولكافة اسرة الجيش الأبيض في فرنسا وتونس
عودة الحياة تدريجيا الى جزيرة الأحلام بعد الاعلان عن التخفيف في الاجراءات
بعد أن ظلت الجزيرة خاضعة لإجراءات العزل الصحي اثر اعلانها منطقة موبوءة بسبب ظهور حالات من العدوى بفيروس كورونا وبعد ان تم اخراج في الأسبوع الماضي مئات من العالقين بالجزيرة وإرسالهم الى ولاياتهم الأصلية بعد ان التزموا بقضاء مدة في مراكز ايواء خاصة في جهاتهم تم اتخاذ قرار البارحة باقحام الجزيرة ضمن اجراءات الحجر الصحي الموجه الذي كان قد استثنى جزيرة جربة في بعض قطاعاتها ومنها قطاع سيارات » اللواج » المتنقلة من الجزيرة نحو معتمديات جرجيس وبن قردان ومدنين .
جاء هذا القرار اثر اجتماع الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا مساء أمس لأربعاء بدار الضيافة بتونس العاصمة برئاسة السيد الياس فخفاخ رئيس الحكومة حيث تم النظر في الوضعية الصحية والاقتصادية و الاجتماعية لجزيرة جربة وبعد تقييم تطور الوضع الوبائي بتونس عموما و بجربة خاصة تم اتخاذ عدة اجراءات تضمن صحة المواطنين ( منح تراخيص للطلبة العائدين لمزوالة دراستهم وكذلك الراغبين في الخروج مع الالتزام بالحجر الذاتي – انطلاق عمل وحدة مخبر التحاليل بجربة – تخصيص عدد 500 تحليل لمنطقة الحارة الكبيرة لحصر ومعرفة مدى انتشار الوباء في هذا الحي الخ )
وبتطبيق هذه القرارات، تعود الحركية إلى جزيرة جربة التي أغلقت منذ إعلانها من قبل وزارة الصحة، بؤرة لفيروس كورونا، لتكون خطوة أولى في اتجاه الإستجابة إلى مطلب أبناء الجزيرة ومنظماتها وبلدياتها، بمراجعة هذا التصنيف وإلغائه أمام تحسن الوضع الوبائي بها واستقراره وهو أمر كان ينتظر أن يعلنه وزير الصحة اليوم الأربعاء، إلا أنه تم الاتجاه إلى التخفيف على الجزيرة من عبء الغلق، في انتظار اجراءات جديدة.
مجلس نواب الشعب يستعد لمساءلة الحكومة حول فترة ما بعد الجائحة
أشرف راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 7 ماي 2020 على اجتماع مكتب المجلس ونظر المكتب في بداية أشغاله في تنظيم عمل المجلس خلال الفترة القادمة، وأقرّ في هذا الصدد مراجعة جدول أعمال الجلسة العامّة ليومي 12و13 ماي 2020 بحذف النقطة المتعلّقة بالتصويت على إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائيّة . كما عقد جلسة عامة للحوار مع رئيس الحكومة وفريقه للتداول حول تقييم الـ100 يوم الأولى من العمل الحكومي والنظر في استراتيجيّة الحكومة لما بعد الجائحة الوبائيّة (معالجة وانعاشا وإصلاحًا)، يتمّ تحديد موعدها لاحقًا بالتنسيق مع الحكومة.
اجراءات حكومية لفائدة قطاع الاعلام في زمن الكورونا تقابل بانتقادات شديدة من أهل المهنة
أشرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، أمس الإربعاء 6 ماي 2020، بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خُصّص للنظر في الإجراءات الاستثنائية لمساندة قطاع الإعلام ومرافقة المؤسسات الإعلامية في مجابهة تداعيات أزمة الكورونا كما تم التأكيد على أن مرافقة المؤسسات الاعلامية في تجاوز تداعيات هذه الأزمة يتنزل في إطار المحافظة على ديمومتها وتعزيز قدرتها على الحوكمة وتحقيق التحول الرقمي إعتبارا للدور المحوري للاعلام في ترسيخ المسار الديمقراطي و دعم حرية التعبير وأقر المجلس في هذا الإطار مجموعة من الاجراءات تخص معاليم البث واقتناء الدولة والمؤسسات لاشتراكات في النسخ الالكترونية تخصيص إعتماد من ميزانية الدولة بقيمة 5 ملايين دينار لتمويل برنامج تأهيل القطاع ومساندته في الانخراط في منظومة التحول الرقمي.
الا أن هذه الاجراءات جاءت مخيبة لانتظارات أهل المهنة. فقد اعتبر نقيب الصحفيين ناجي البغوري في مداخلة عبر امواج اذاعة أن رئيس الحكومة لم يحترم الاتفاقيات التي ابرمت مع نقابة الصحفيين مضيفا » صحفيون اطردوا من عملهم ورئيس الحكومة لم يهتم بمصيرهم ». وقال البغوري ان رئيس الحكومة ينفق مليارات لتحسين صورته على غرار سياسات سابقة في وكالة الاتصال الخارجي مضيفا « الفخفاخ يشتري اقلام بعض الصحفيين مقابل السكوت » . واكد ناجي البغوري ان مبادرة ائتلاف الكرامة ضد الاعلام هو في النهاية خدمة لحركة النهضة متابعا » جميعنا راينا مقالات تمجد الغنوشي في جريدة الشروق ». وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عبرت عن صدمتها بالقرارات التي أعلنت عنها يوم أمس الأربعاء رئاسة الحكومة في أعقاب مجلس وزاري مضيق خصص لقطاع الاعلام. بناء على ذلك أعلنت نقابة الصحفيين » عن رفضها المطلق لسياسة الخنوع مقابل الغذاء التي تريد الحكومة تكريسها في القطاع ضاربة بذلك عرض الحائط كل الاتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها مع رئيس الحكومة ومستشاره الإعلامي ». ومن جهة أخرى دعت الجامعة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس، العاملين في المؤسسات الاعلامية وكل النقابات الأساسية الى الاستعداد للدفاع عن مطالبهم المشروعة والدخول في تحركات احتجاجية ستتوج بتحرك وطني أمام قصر الحكومة بالقصبة سيتم الاعلان عن تاريخه لاحقا، وذلك بسبب ما اعتبرته « تواصل تجاهل الحكومة لحقوق العاملين في قطاع الإعلام من صحفيين وإداريين وتقنيين وعملة . وعبرت الجامعة، في بيانها، عن تفاجئها بقرارات المجلس الوزاري حول قطاع الإعلام المنعقد أمس الأربعاء، وقالت إنها » كانت بمثابة الصدمة لكافة العاملين بالقطاع وخصوصا بالصحافة المكتوبة والمؤسسات المصادرة. وتجدر الاشارة الى أن رئيس الجامعة التونسية لمديري الصحف الطيب الزهار وصف في تصريح لموزاييك الإجراءات الاستثنائية التي أقرّها المجلس الوزاري المضيق لفائدة قطاع الإعلام »بالايجابية »، مضيفا أنه سيتم عقد اجتماع بداية الأسبوع المقبل للتدقيق في هذه الإجراءات ومناقشة كيفية تفعيلها في أقرب الآجال.
تواصل ردود الفعل حول قضية ما سمي ب : آيات الكورونا
تواصلت اليوم ردود الفعل على صفحات التواص الاجتماعي وطالت الهجومات وحملات التكفير الشابة آمنة الشرقي والتي مثلت أمام النيابة العمومية امس و التي قررت احالتها على الدائرة الجناحية يوم 28 ماي 2020 . ومن جهة أخرى تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي تدوينة للسيد عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري كتبها على صفحته الشخصية علق فيها على نفس الموضوع اعتبر فيها أن » ألاستفزاز والتعدي على مقدسات الآخرين ليس من حرية التعبير في شيء… لا بد أن نراعي قواسم العيش المشترك والا فاننا سنهدم المعبد على رؤوس الجميع . الدولة ملزمة بحماية المقدسات ومنع النيل منها كما هي ملزمة بمنع دعوات التكفير والتحريض والكراهية (الفصل السادس من الدستور)…لذلك أدعو الى ادانة ما أتته احدى المدونات بتسليط عقوبة غير سالبة للحرية عليها لعلها تتوب الى رشدها ».
من جهتها عبرت مجموعة من المنظمات الحقوقية والمدنية ( النقابة الوطنيةللصحفيين التونسيين- الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات- المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ) عن تضامنها مع الدونة آمنة الشرقي ضد الهرسلة القضائية ورفضها لكل محاولات تقييد الحريات المكفولة بالدستور. وعبرت عن تخوفها الشديد من استغلال مثل هذه القضايا لتكميم الأفواه والسيطرة على الفضاء الافتراضي بتعلة حماية المقدسات.
كما شرع مجموعة من المثقفين والشخصيات السياسية نذكر من بينهم السيدة آمال البخاري والسيد هشام سكيك والسيد منصف ماشطة في امضاء عريضة عبروا فيها عن استغرابهم » الشديد لفتح السلطات القضائية التونسية تحقيقا استعجاليا وإحالة المواطنة آمنة الشرقي على المجلس الجناحي بتهمة « الدعوة إلى الكراهية بين الأديان والأجناس والسكان وذلك بالتحريض على التمييز واستعمال الوسائل العدائية والنيل من إحدى الشعائر الدينية المرخص فيها » وذلك بعد نشرها لمجرد صورة على شبكة التواصل الاجتماعي موضوعها « سورة الكوفيد » وهي عبارة على محاكاة لأسلوب النص القرآني للحديث عن جائحة الكورونا. هذا ونعتبر أن التهمة الموجهة للمواطنة آمنة الشرقي لا تمت بأي صلة للفعل المذكور، إذ ما عمدت إليه السلطات المعنية هو استغلال تعلة الدين والمقدس للتهويل من هذا الفعل البسيط والذي يدخل في مجال الحريات الفردية من حرية فكر ومعتقد وتعبير. وإن القبول بهذا الأسلوب الجديد في التعامل مع التفكير والتعبير، مهما كان موقفنا الشخصي من محتواه، يفتح الباب نحو الرقابة الفكرية على المواطنين وفرض التفتيش الأمني للمحتويات الفكرية والأدبية والفنية وغيرها هذا وندعو السلطات في تونس إلى الكف عن مثل هذه المحاكمات للضمائر والمعتقدات باسم الدين، فالمؤسسة الأمنية والقضائية لديها هموم وهواجس أعظم وأخطر وأهم من مصادرة التفكير الحر للمواطنين والتي يمكن أن نذكر منها الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب والاقتصاد الموازي الذي ينخر البلد وينهك قواه »
الكورونا أسوأ وقعا على أمريكا من هجوم بول هاربور ومن هجمات 11 سبتمبر
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن جائحة كورونا، التي أودت بحياة أكثر من 73 ألف شخص في بلاده، « أسوأ من هجمات 11 سبتمبر وهجوم بيرل هاربر ». جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به ترامب في المكتب البيضاوي، الأربعاء، خلال لقائه مع ممرضين بمناسبة اليوم الوطني للتمريض.
وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تشهد أسوأ هجوم على مر تاريخها، مؤكدا على ثقته بأن فيروس كورونا سيتلاشى تماما يوما ما. وأردف: « هذا (الهجوم) أسوأ من هجوم بيرل هاربر، وأسوأ أيضا من هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، التي استهدفت مركز التجارة العالمي في نيويورك ». وردا على سؤال حول تراجعه عن فكرة حلّ فريق العمل الخاص بمكافحة فيروس كورونا، قال ترامب: « كنت أعتقد أني قادر على حل هذا الفريق، ولكن لم يكن لدي فكرة عن مدى الشعبية التي يتمتع بها، سنقوم ببعض الإضافات عليه ». وأردف: « أعتقد أن الوقت قد حان لافتتاح المدارس » في إشارة إلى بداية تخفيف التدابير المتخذة لمكافحة الفيروس شيئا فشيئا. وعن سؤال حول التوقعات بشأن ارتفاع معدل الوفيات اليومي إلى 3 آلاف في حال تخفيف التدابير ومدى تقبل الناس لها، أجاب ترامب: « آمل ألا يموت المزيد من الأشخاص، إلا أنه احتمال وارد ». وسجلت الولايات المتحدة أكثر من مليون و252 ألف إصابة بفيروس كورونا؛ توفي منهم أكثر من 73 ألفا، بينما تماثلت 205 آلاف حالة للشفاء.
وبعد أن تردد خبر حول اصابة الرئيس بالفيروس قال متحدث باسم البيت الأبيض اليوم الخميس إن الفحوص أثبتت عدم إصابة الرئيس دونالد ترامب أو نائبه مايك بنس بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد اكتشاف إصابة أحد أفراد الجيش الأمريكي، الذي يعمل بمجمع البيت الأبيض، بالفيروس كانت شبكة تلفزيون (سي.إن.إن) قد حددت هوية هذا المسؤول العسكري بأنه خادم شخصي لترامب وقال المتحدث هوجان جيدلي في بيان نقلته وكالة (رويترز)”أبلغتنا الوحدة الطبية بالبيت الأبيض مؤخرا بأن الفحوص كشفت عن إصابة عضو في جيش الولايات المتحدة، يعمل في مجمع البيت الأبيض، بفيروس كورونا. وأجريت فحوص بعدها للرئيس ونائبه للكشف عن الفيروس جاءت نتائجها سلبية ولا يزالان بصحة ممتازة . وخضع ترامب للفحص مرتين على الأقل كانت نتيجتهما سلبية.
أرقام كارثية حول انتشار وباء الكورونا في البرازيل
نقلا عن وكالة رويترز للأنباء ذكرت وزارة الصحة البرازيلية يوم الأربعاء إن البرازيل سجلت رقما قياسيا في عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا بلغ 10503 حالات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و615 وفاة وسجلت الدولة إجمالا 125218 حالة إصابة و8536 وفاة بسبب الفيروس. وزادت الإصابات الجديدة حوالي 9.2 بالمئة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بينما ارتفعت الوفيات حوالي 7.8 بالمئة . وتجدر الاشارة الى أن الرئيس اليمني للبرازيل رفض في البداية أخد ماخذ الجد التحذيرات بخصوص الوباء مفضلا اعطاء الأولوية الى العوامل الاقتصادية معللا قراره بأن بلاده ستتصدى للوباء بالاعتماد على العنصر المناخي باعتبار دور الحرارة في مقاومة الوباء وعلى العمل الديمغرافي معتبرا وجود أغلبية من الشباب سيكون عنصرا يمنع انتشار العدوى
تواصل الحرب الباردة بين الصين والولايات المتحدة بشأن الكورونا
نقلا عن وكالة رويترز للأنباء قالت الصين إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يعمد إلى مواصلة الكذب في إطار هجومه المستمر على بكين فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا. جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ التي أكدت مجددا على أن بكين التزمت الشفافية إزاء تفشي الفيروس الذي ظهر في الصين العام الماضي وعلى أن الساسة الأمريكيين يوجهون اتهامات لا أساس لها لبلادها.
وتتهم الولايات المتحدة الصين بإساءة التعامل مع تفشي الفيروس. وقالت هوا أيضا إن بكين تعارض التدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية وذلك ردا على سؤال عن قرار الخارجية الأمريكية إرجاء رفع تقرير للكونجرس يقيم ما إذا كانت هونج كونج تتمتع باستقلالية كافية عن الصين بما يسوغ استمرار حصولها على معاملة خاصة من الولايات المتحدة. وكان بومبيو قال في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء إن التقرير سيؤجل « ليأخذ في الاعتبار أي أفعال إضافية » قبيل الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني أواخر الشهر الحالي.
الوضع الوبائي في عدد من الدول العربية
وفق تقرير أعدتع قناة فرانس 24 سجلت جميع الدول العربية ارتفاعا في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا. وحسب آخر الإحصائيات فإن عدد الإصابات بلغ قرابة 93 ألف حالة تتركز أكثر من 75 بالمئة منها في دول الخليج العربي وكسائر الدول خففت بعض دول المنطقة إجراءات العزل تدريجيا بحلول شهر رمضان، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى التحذير من مخاطر مرتبطة بتلك الخطوات. وتحتل السعودية الصداراة عربيا من حيث عدد الإصابات، فيما تحتل الجزائر رأس قائمة الدول العربية التي سجلت أكبر عدد من الوفيات جراء تفشي وباء كوفيد 19 وقال الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة الجزائرية، جمال فورار، إنه تم تسجيل 7 وفيات و185 إصابة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وأضاف، في مؤتمر صحفي، أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 5 آلاف و182 إصابة من ضمنها 483 وفاة، وألفان و323 حالة شفاء . وفي الأردن، أعلن وزير الصحة سعد جابر، تسجيل 11 إصابة بـ »كورونا »؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 484 واوضح الوزير أن اجمالي الاصابات
يشمل 09 وفايات و 381 حالة شفاء. وفي تقريرها اليومي، اليوم الخميس، حول انتشار وباء الكورونا خارج في صفوف الفلسطينيين في الشتات وفي مخيمات اللاجئين في مختلف الدول العربية ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن عدد الإصابات بالفيروس في صفوف جالياتنا حول العالم، ارتفع إلى 1242 إصابة، فيما سجلت 62 حالة وفاة، و478 حالة تعاف، مشيرة إلى أن سفاراتنا وبعثاتنا تتابع أوضاعهم الصحية والمعيشية، وتقدم لهم المساعدات اللازمة.
تونس – أريانة سهرة الخميس 07 ماي
الدكتور حبيب القزدغلي