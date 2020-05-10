الغُرفة الاقتصادية الليبية/المصرية المشتركة تستغرب بشدة من أن أعداء ليبيا، اتخذوا تونس قواعد لضرب الجيش الليبي

أصدر رئيس الغُرفة الاقتصادية الليبية – المصرية المشتركة إبراهيم الجراري، بيانًا حول وقوف الحكومة التونسية مع حكومة الوفاق غير الدستورية
هذا وجاء ذلك في بيان ، تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه ، جاء فيه
في الوقت الذي تتعافى في ليبيا، وهى تُكافح آخر معاقل الإرهاب ومعرقلي إقامة الدولة الليبية من المليشيات التي تدعمها دول لا تريد مصلحة ليبيا، ونحن بفضل الله ثم رجال ليبيا من أبناء القوات المسلحة العربية الليبية، قادرين على الدفاع عن ليبيا وأمنها وتحرير كل شبر منها، ولكننا في الوقت نفسه؛ نستغرب وبشدة من الأخبار التي نسمعها بأن أعداء ليبيا، اتخذوا من جارتنا تونس قواعد لضرب الجيش الليبي، والسماح للمليشيات من استغلال تراب تونس في استقبال طائرات تحمل على متنها الدمار، والموت لأبناء الوطن
وتدين الغُرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة بشدة، حال تأكد كل هذه الأخبار، موضحة : قد نضطر آسفين بالتنسيق مع المسؤولين في الحكومة الليبية، إلى قطع التعامل الاقتصادي والتجاري مع تونس الشقيقة
وطالبت الغُرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، اتحاد الغرف التجارية ورجال الأعمال في تونس، باتخاذ موقف حيال أي إجراء تتخذه الحكومة التونسية ضد أمن واستقرار ليبيا
المصدر/ وكالة الأنباء الليبية