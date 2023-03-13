الغنوشي يطعن في البرلمان الجديد و يصدر بيانا يرفض فيه كل المسار الإنقلابي

نشرت ، الليلة ، حركة النهضة الإخوانية البيان أسفله باسم مجلس نواب الشعب وعلى صفحته الرسمية بالفايسوك
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بدعوة من سلطة الانقلاب تنعقد الجلسة الافتتاحية لما يسمى بالبرلمان وذلك يوم 13مارس 2023 ويهم رئاسة مجلس نواب الشعب ان تعبر على ما يلى
– رفضها المطلق لكل المسار الانقلابي واعتباره باطلا ويسرى على هذا البرلمان الصورى نفس البطلان
– تؤكد ان الشعب التونسي رفض هذا المسار عندما قاطع الانتخابات واعتبرها مهزلة
– تعتبر ان هذا البرلمان الصورى الفاقد لاي شرعية او مشروعية لا يمكن الاخذ باي قرارات تصدر عنه او املاءات تمررها من خلاله سلطة الانقلاب
– وتؤكد رئاسة المجلس ان فرض سياسة الامر الواقع لن تمر ولن يقبل بها الشعب التونسي هذا الشعب الذى راكم عبر تاريخه النضالي المكتسبات وضحى من اجل فرض حريته لن يتراجع امام هذه الهجمة الشعبوية
– وتدعو رئاسة المجلس القوى السياسية والمدنية الى العمل مجتمعة لمواجهة كل التحديات التى يعيشها الشعب التونسي الذى ضحى ولا يزال من اجل الحرية والكرامة والاستقرار
عاشت تونس مناضلة من اجل برلمان حر يستجيب لمطالب الاجداد منذ افريل 1938 ويحقق طموحات شباب الثورة المجيدة
رئاسة مجلس نواب الشعب