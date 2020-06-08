الغنوشي لا يريد لهذا الوضع الحكومي أن يستمر و يُخطِّط لإحاطة حركته بأطراف مُطيعَة مضمونة

يوميات الحجر الصحي الموجه- اليوم السادس والثلاثون – الاثنين 08 جوان 2020
الوضع الوبائي ليوم 07 جوان 2020 : صفر حالات اصابة جديدة بالكورونا في تونس
تعلم وزارة الصحة أنه بتاريخ 07 جوان 2020، تمّ إجراء 61 تحليلا مخبريا من بينها 03 تحاليل في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 55419
ولم يتم تسجيل أي حالات إصابة جديدة، ليستقر العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس على 1087 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 982 حالة شفاء و49 حالة وفاة (لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة) و56 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة
رفع حظر الجولان بكامل تراب الجمهورية ابتداء من اليوم الاثنين 8 جوان 2020
قرر رئيس الجمهورية قيس سعيّد رفع حظر الجولان بكامل تراب الجمهورية ابتداء من اليوم الاثنين 8 جوان 2020 . ويأتي هذا القرار بعد استشارة كل من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، وعلى إثر ما تم تسجيله من نتائج إيجابية تتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا في مختلف مناطق الجمهورية وبمقتضى ذلك تم إنهاء العمل بالأمرين الرئاسيين عدد 24 لسنة 2020، المتعلق بمنع الجولان بكامل تراب الجمهورية، وعدد 28 لسنة 2020 المتعلق بتحديد الجولان والتجمعات خارج أوقات منع الجولان
خمسة أيام دون إصابات دليل على السيطرة على الوباء وسنواصل تطبيق استراتيجية اليقظة الصحية
أكدت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية، صباح الاثنين 08 جوان، أن مرور خمسة أيام دون تسجيل حالات إصابة لا وافدة ولا محلية دليل على أنه تمت فعلا السيطرة على هذا الوباء في تونس، موصية بضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية والصحية في المرحلة المقبلة. وأوضحت نصاف بن علية في تصريح لوكالة تونس افريقا للأنباء أن التحدي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في التحكم في الحالات الوافدة حتى لا تتسبب في تسرب الفيروس في المجتمع وبالتالي إعادة انتشاره وفي عملية التقصي التي ستركز على الحالات المشبوهة والوافدين على تونس خاصة أن الحدود البرية والبحرية ستفتح في 27 جوان الجاري. ولفتت إلى أن عملية التقصي الواسعة بجزيرة جربة تتنزل في اطار التوقي والتأكد من خلو المدن السياحية من الإصابات وليست بسبب وجود حالات مشبوهة مبينة أنها ستشمل عينة عشوائية تتكون من 3000 شخص تمثل أهالي الجزيرة وبينت أن وزارة الصحة ستواصل تطبيق الاستراتيجية الوطنية لليقظة الصحية وتقصي الوافدين والمشتبه فيهم والمدن السياحية موصية بضرورة الإلتزام بحمل الكمامات والتباعد الجسدي والابتعاد عن التجمعات تفاديا لعودة انتشار الفيروس الذي لازال منتشرا في عديد دول العالم ولازالت الوزارة تحذر من الوباء وإمكانية عودة موجة ثانية مع الخريف القادم مع عدم التوصل إلى لقاح الى حد الآن حسب تقديرها
السيد عبداللطيف المكي يقر أن الدولة استعدت للكورونا منذ عهدة السيدة سنية بالشيخ
قال وزير الصحة عبد اللطيف المكي، إنه تمّ الاستعداد لمجابهة فيروس كورونا منذ عُهدة الوزيرة السابقة سنية بالشيخ، لكن حينها لم يتم تسجيل أي اصابة بالفيروس، وذلك في ردّة عن سؤال إن كانت الوزيرة السابقة قد أعدت أرضيّة عمل لمجابهة الفيروس. وتابع المكي في حوار له على الاذاعة الوطنية اليوم الاثنين 8 جوان 2020: “بدأ الاستعداد للعمل منذ فترة الوزيرة السابقة ونحن واصلنا وأعددنا ودعمنا وزدنا وأنقصنا”، وفق تعبيره. وأضاف في ذات السياق: “سنية بالشيخ وأنا ومن سيأتي بعدي سيعمل مع اطارات وزارة الصحة في اطار تواصل الدولة ولا يجب أن يكون هذا الأمر محلّ نقاش”.
وشدّد المكي على ضرورة عدم الانسياق وراء نقاشات “الزنق والدواميس والدهاليز” بخصوص هذا الموضوع، على حد وصفه، لافتا إلى ضرورة العمل في طريق مستقيم خدمة للبلاد. وأكد وزير الصحة ان تونس انتصرت على الكورونا وأصبحت خالية من الفيروس داعيا في الوقت ذاته الى ضرورة التقيد بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات خاصة في وسائل النقل العمومي
حول مصير السيد المكي في الحكومة : سينضبط لسياسات الحركة التي تقررها المؤسسات المعنية
وقال عبد اللطيف المكي ان الوضع السياسي في تونس متاجج ويعرف صراعا كبيرا متابعا » لم اهتم بالحملة التي استهدفتني اثناء معارك مواجهة كورونا ». واضاف المكي » السياسة تهيٍج الكورونا ولا اهتم باستطلاعات الراي التي تضعني في المراتب الاولى » . من جانب اخر قال المكي ان ما تردد حول نية النهضة الانسحاب من الحكومة سابق لأوانه » . وفي رده عن سؤال يتعلق بمدى امكانية انضباطه لو طلب منه رئيس الحركة راشد الغنوشي الانسحاب من الحكومة ،اكد انه سينضبط لسياسات الحركة التي تقررها المؤسسات المعنية سواء كانت تعود الى المكتب التنفيذي او لمجلس الشورى كل في اختصاصة لافتا الى ان خلاف ذلك يجعل من الانضباط الحزبي لا معنى له.
الغنوشي لا يريد لهذا الوضع أن يستمر ويطمح لإحاطة حزبه بأطراف : مضمونة
كما تم تسريبه البارحة عبر تدوينة السيد برهان بسيس تم في سهرة الاثنين 08 جوان بث الحوار الذي أجراه أمس الأحد رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، مع قناة »نسمة »، وقد قام السيد الغنوشي بتبرير بكل صلف مكالمته الهاتفية مع أحد طرفي الصراع المسلح الدائر بين الأشقاء في ليبيا معتبرا أن هذه التهنئة ضرورية وتخدم مصالح التونسيين من رجال أعمال وفلاحين ورأى في ذلك خدمة للسياحة التونسية وأوضح الغنوشي أن مكالمته مع السراج كانت عملاً بروتوكولياً عادياً، ولم تكن تستوجب هذا القدر من الإثارة والضجة، مشيراً إلى أن المكالمة ليست خارجة عن السياق الرسمي التونسي ذلك أنه أجرى إتصالاً مع حكومة شرعية ومعترف بها دولياً ولها إنتصارات على أرض الواقع، حسب وصفه
أما في مستوى السياسة الداخلية أن الثقة داخل الإئتلاف الحكومي إهتزت خاصة بعد أن قامت حركة الشعب وحركة تحيا تونس في وقت سابق بالتصويت ضد حركته ، حسب قوله وقال الغنوشي: من غير الطبيعي أن تصوت أحزاب حاكمة ضد بعضها وتهاجم بعضها البعض
وتابع: »أن تلتقي حركة الشعب وحركة تحيا تونس مع القوى التي قامت الثورة ضدها أمر مؤسف وغير طبيعي، الثقة إهتزت والدعوة إلى التغيير صارت ملحةً » . وفي سياق متصل أوضح الغنوشي أن تونس تحتاج إلى إستقرار حكومي، وهو ما يطلب وجود أحزاب تقدم مصلحة تونس على حساب اختلافاتها الايديولوجية، قائلاً أن الوضع السياسي القائم حالياً غير طبيعي، وأن الوضع الطبيعي يتطلب أن يكون الحزب الأول والثاني في الحكم، حسب تعبيره . وهذا يعني مجددا دعوة حركة النهضة لتشريك حزب قلب تونس في الحكومة اضافة لحليفه (الباراشوك) ائتلاف الكرامة . ولكن لماذا يتناسى السيد الغنوشي أن حزب السيد القروي صوت مع لائحة السيدة عبير موسي ,ان ابعض أعضائه تعرضوا الى التهديد من قبل حركة النهضة كما جاء ذلك اليوم على لسان النائب أسامة الخليفي في حواره في حصة ميدي شو مع السيد الياس الغربي. هل سيغادر السيد الغنوشى الحكومة أم يريد تحسين وضعه فيها؟ يبدو جيدا أن الأمر يتعلق بتحسين شروط التفاوض وخاصة تحسين وضع النهضة في الحكومة بتطعيمها بأطراف تكون تحت اشارة النهضة عند كل الاحتمالات الطارئة قناعة أو تحديد تأثير الابتزاز. كيف سيكون رد السيد الياس الفخفاخ ؟ هل سيؤدي الوضع الجديد الى مزيد من التقارب والتنسيق بين كل من حركة الشعب وتحيا تونس والتيار وكتلة الاصلاح خاصة وأن السيد الغنوشي أصبح يرى في هذه المجموعة وان كان الأمر بصفة متفاوتة أطرافا غير « مضمونة » ؟ كيف ستتطور مواقف السيدة عبير موسي هل ستبقى تسبح ضد التيار أم أنها ستقبل باعادة ترتيب الأولويات وعدم الزج بالمشهد في كل لحظة نحو حرب الكل ضد الكل وتشجيع بروز الاستقطابات الثنائية التي تبعد الناس عن الاهتمامات الرئيسية وتهدي للنهضة موضع رئيسة الاستقطاب ؟ أسئلة مطروحة والجميع مدعو الى الادلاء برأيه حولها
توثيق شهادات حول ما عاشه التونسيون خلال فترة الحجر الصحي الشامل والموجه
تقوم الجمعية التونسية لعلم نفس الصحة بتدوين وتوثيق شهادات حول ما عاشه التونسيون خلال فترة الحجر الصحي الشامل والموجه في ظل جائحة كورونا سواء كانوا داخل التراب التونسي أو خارجه، حسب ما بيّنته منسقة المشروع والمختصة في علم النفس الاكلينيكي والتحليل النفسي، ايمان بلقاسم وأضافت، في تصريح اليوم الاثنين 08 لـ(وات)، انه سيتم جمع الشهادات خلال الفترة من 7 جوان 2020 الى 7 اوت 2020 وسيتم نشرها في كتاب الكتروني يساهم فيه كل شخص يرغب في تقاسم تجربته الشخصية .وأبرزت أن التجربة تنص على الاجابة عن عدد من الاسئلة باللغة العربية العامية او العربية الفصحى او اللغة الانقليزية او الفرنسية تتعلق بالواقع المعاش خلال فترة الحجر الصحي والحجر الصح الموجه وتأثير ما عاشه التونسي على مكتسباته المهنية او على صحته النفسية او الآثار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذه الجائحة .وبيّنت ان هذه الدراسة النوعية تهدف الى توفير فضاء للتونسيين للتعبير عن انفسهم ولتوثيق ذاكرة البلاد لاسيما وان هذا الحدث هو حدث عالمي عاشته تونس الى جانب عدد من الدول وهو نادر الحدوث ويحتاج الى توثيق من اجل الذاكرة الوطنية .واعتبرت ان هذا التدوين سيمكن من الناحية العلمية من معرفة وتحليل نفسية التونسيين خلال فترات الحجز الصحي التي عاشوها . وسيضبط التحليل النفسي لمختلف الشرائح العمرية والمشاركة في التدوين مدى تغير العلاقات بين الاصدقاء والافراد داخل الاسرة الواحدة، الى جانب رصد تغير السلوك لدى الشخص بعد انقضاء فترة الحجر الصحي الشامل وطريقة تعاطيهم مع الحجر الموجه الذي يتميز بتخفيف الاجراءات، وفق منسقة المشروع. تحية لهذا المشروع المستقبلي الذي تنوي الجمعية انجازه لفهم تطور نفسية التونسي في مجابهة الجوائح. لكن لا ندري هل أن منسقة المشروع على علم بهذه اليوميات التي سجلت أحداث الحجر الصحي الشامل ثم الموجه عند وقوعها يوما بيوم منذ سهرة الأحد 22 2020 مارس وهذا العمل سيتواصل الى سهرة الأحد 14 جوان الحالي.
منظمة الصحة العالمية تحذر من التراخي في مجابهة كورونا وتعلن مساندتها للحراك العالمي ضد العنصرية
نبهت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين 08 جوان ، إن وضع فيروس كورونا المستجد يزداد سوءا في انحاء العالم، محذرة من التراخي في الإجراءات الوقائية المتخذة من قبل الحكومات وأعلنت المنظمة تسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابات الجديدة، مع تفشي وباء « كوفيد-19 » على نطاق واسع في الأميركيتين، بحسب ما نقلت فرانس برس . وبعد تنظيم تظاهرات حاشدة ضد العنصرية في الولايات المتحدة وخارجها، حضّت المنظمة المشاركين في التظاهرات على اتّباع تدابير الوقاية . وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غبريسوس، خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت في جنيف « رغم أن الوضع في طور التحسن في أوروبا، إلاّ أنه يزداد سوءا عالميا ». وتابع أن « أكثر من مئة ألف إصابة سجّلت في تسعة من الأيام العشرة الماضية. البارحة (الأحد) سجّلت أكثر من 136 ألف إصابة، وهي الحصيلة الأعلى على الإطلاق للإصابات المسجّلة في يوم واحد وأوضح أن نحو 75 في المئة من الإصابات المسجّلة، يوم الأحد، رصدت في عشر دول غالبيتها في الأميركيتين وجنوب آسيا وقال تيدروس إن « التراخي هو الخطر الأكبر حاليا » في الدول التي تشهد الأوضاع فيها تحسنا، مضيفا أن « سكان دول العالم في غالبيتهم ما يزالون عرضة للإصابة » بكوفيد-19
وأضاف أنه « بعد مرور أكثر من ستة أشهر على الجائحة، ليس الآن الوقت المناسب » للتراخي . وفي تعليق على موجة الاحتجاجات التي جرت على خلفية قضية جورج فلويد، الأميركي ذي الأصل الإفريقي الذي قضى خلال توقيفه على يد شرطي أبيض، دعا تيدروس إلى مراقبة مسار الفيروس عن كثب لضمان عدم حصول موجة تفش ثانية، بخاصة مع تنظيم تجمّعات حاشدة . وقال إن « منظمة الصحة العالمية تؤيد بالكامل المساواة والحراك العالمي ضد العنصرية. نحن نرفض التمييز بكل أشكاله »، ودعا المدير العام المتظاهرين إلى الحفاظ على مسافة بينهم لا تقل عن متر والتقيّد ببقية توجيهات الوقاية
الوضع الوبائي في ايطاليا
ارتفعت الإثنين 08 جوان، وفيات فيروس كورونا في إيطاليا إلى 33 ألفا و964، إثر تسجيل 33 وفاة وأفاد بيان صادر عن مؤسسة الدفاع المدني الإيطالية، بتشخيص 280 إصابة جديدة بالفيروس، لترفع الحصيلة إلى 235 ألفا و 278 وأشار البيان، إلى تعافي 747 مصابا بالفيروس، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 166 ألفا و584 وأشار إلى تراجع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة إلى 283. وأجرت إيطاليا حتى الإثنين، أكثر من 4 ملايين و263 ألف اختبار للكشف عن كورونا
الوضع الوبائي في الجزائر والصومال والأردن
في الجزائر، أفادت وزارة الصحة، بتسجيل 8 وفيات، و111 إصابة، و82 حالة تعاف وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات بلغ 10 آلاف و265 إصابة، بينها 715 وفاة، و6 آلاف و799 حالة تعاف
في الصومال، أفادت وزارة الصحة، في بيان، بتسجيل حالة وفاة، و34 إصابة، إضافة إلى تعافي 29
وأشارت الوزارة، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 2368، بينها 84 وفاة، و470 حالة شفاء
وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 23 إصابة، إضافة إلى تعافي 20، فيما لم تسجل أي حالة وفاة وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 831، منها 9 وفيات، و627 حالة تعاف.
الوضع الوبائي في فلسطين
رام الله- وكالة معا- افادت وزيرة الصحة مي الكيلة، بإن عدد الإصابات النشطة، أي التي لا تزال مصابة بفيروس « كورونا » المستجد، يبلغ 87، بنسبة 13.3% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين .وأضافت الكيلة في بيان صحفي، اليوم الاثنين 08 جوان، أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا بلغ 651، بينها 319 في محافظة القدس، و262 في باقي المحافظات الشمالية، و70 في المحافظات الجنوبية . وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي ارتفع إلى 559 حالة بعد تسجيل حالة تعافٍ جديدة في بيت أولا بالخليل، اليوم، بنسبة 85.9% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين . وبينت انه جرى خلال الـ24 ساعة الماضية إدخال 125 حالة إلى الحجر الصحي المنزلي، فيما بلغ عدد الموجودين حالياً في الحجر المنزلي 2382 مواطناً ومواطنة.
الوضع الوبائي في العالم
حتى عصر الإثنين 08 جوان ، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 7 ملايين و142 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 407 آلاف، وتعافى أكثر من 3 ملايين و484 ألفا، وفق موقع : ورلدوميتر
تونس – أريانة سهرة الاثنين 08 جوان 2020
الدكتور حبيب القزدغلي