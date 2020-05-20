الغنوشي المكرر يمنع رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة من دخول مقرّ المجلس للتضامن مع كتلة الحزب الدستوري الحر

نشر النائب عن كتلة تحيا تونس حسين جنيح تدوينة على حسابه الخاص في الفايسبوك يساند فيها نواب كتلة الدستوري الحر
كما أشار في نص التدوينة مساندته خاصة للنائب مجدي بوذينة الذي كان قد دخل منذ الأمس في إضراب جوع ، على خلفية رفض مطلب الكتلة في مسائلة رئيس البرلمان راشد الخريجي الغنوشي
و سبق لجنيح أن ساند الكتلة منذ دخولها في الاعتصام داخل قبة مجلس المستشارين كما كان قد اد لهم زيارة يعرب لهم فيها عن مساندته التامة و المطلقة
ونشر النائب مجدي بوذينة على صفحته بالفايسبوك التدوينة التالية
حبيب خذر يمنع رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة من دخول مقرّ المجلس للتضامن مع كتلة الحزب الدستوري الحر