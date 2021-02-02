الغنوشي ارتكب أكثر من خطيئة! خاصم الرئيس، انقلب على الدستور وصبّ الزيت على النار

لم يكن وضع البلاد والعباد يحتمل الهرولة إلى الأمام دون تقدير التداعيات وحجم الخسائر، فالأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية والقيمية على أشدها والدوائر المالية الخارجية تتربص بنا ومآل التحوير الحكومي في حكم الغيب حتى الآن في ظل صمت رئاسة الجمهورية بخصوص «حفلة» أداء القسم ومع ذلك يجد رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي السياق مناسبا لخلط الأوراق وإعلان ما يمكن أن نسميها حربا على ساكن قرطاج وانقلابا على الدستور وتصعيدا في كل الاتجاهات دون ضرورة لذلك
وقد قدمنا الصفة الحزبية للشيخ على صفته الوظيفية العليا على رأس «السلطة الاصلية» كما يقول هو نفسه لان مضمون تصريحه كما جاء في إذاعة «صبرا اف ام» الخاصة نهاية الأسبوع المنقضي هو في تقديرنا تصريح حزبي اكثر منه تصريح وظيفي بالمعايير الديمقراطية والقانونية والمؤسساتية
ان النقاط التي أثارها راشد الغنوشي في تصريحه الإعلامي ليست محل إجماع داخل مجلس نواب الشعب وحتى ضمن التحالف البرلماني القديم والجديد حول النهضة، اذ لا طرف إلى حد الآن جاهر بتبني النظام البرلماني كما زيّنه الغنوشي بل اكثر من ذلك فإن الجدل القائم في المشهد السياسي اليوم هو حول ضرورة إعادة النظر في النظام السياسي لإدخال بعض التوازن في علاقة بصلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب مباشرة من الشعب
والأغرب مما تقدم هو هذا الانقلاب الغريب على الدستور والتحول من المدافع الشرس عنه وتمجيده وتبرير عدم استكمال ما نص عليه من مؤسسات وتشريعات جديدة بحكم أننا ازاء ديمقراطية ناشئة وان ظروفا موضوعية أعاقت تفعيله منذ 2014، إلى الترويج إلى ضرورة تعديله والجميع يدرك أنها ليست مسألة هينة وفق الدستور نفسه في ظل غياب المحكمة الدستورية التي تتحمل الجماعة الاسلامية مسؤولية كبيرة في عدم إرسائها إلى اليوم
وهنا لا ندري إن كان «الشيخ» يتحدث باسم النهضة فقط ام باسمها وباسم قلب تونس وتحيا تونس وائتلاف الكرامة وكتلة الاصلاح والكتلة الوطنية وحتى بقية الأحزاب والكتل والمستقلين وهذا أمر يطرح من جديد وجاهة بقاء راشد الغنوشي على رأس البرلمان.
وتظل الخطيئة الكبرى في ما أتاه الغنوشي هو موقفه من رئيس الجمهورية قيس سعيد لاعتبارين على الاقل، الأول أخلاقي والثاني سياسي وقانوني
إننا نتذكر جيدا أن حركة النهضة ، وبعد ترشيحها الصوري لعبد الفتاح مورو في الدور الاول للسباق الرئاسي في 2019، ساندت قيس سعيد في الدور الثاني وهذا يعني نظريا أنه ثمة تقارب في المبادئ والأهداف والبرامج، واذا حصلت تطورات تقتضي فك الارتباط وتغيير الموقف فهذا يستوجب الوضوح والتوضيح احتراما للتونسيين والناخبين بشكل عام وأبناء التنظيم بشكل خاص
هذا من الزاوية الأخلاقية والقيمية اما قانونيا وسياسيا فإن ازدراء دور رئيس الجمهورية وأهميته والتقليل منه ووصمه بكونه دورا رمزيا فهذا مجانب للصواب بالاعتماد على نص الدستور أولا وثانيا بالنظر إلى حجم الشرعية والمشروعة التي تحوّز عليها ساكن قرطاج في الانتخابات الرئاسية والتي أعطته حجما غير مسبوق من الأصوات في تاريخ البلاد الحديث
ان ما أقدم عليه راشد الغنوشي علاوة على المآخذ التي ذكرناها يبرز عمق التخبط الذي يوجد فيه «الشيخ» اليوم والذي قد يكون انتشى بالترتيبات والترضيات التي حبكها في التنظيم وتحديدا في المكتب التنفيذي وأجّل بواسطتها الأزمة الداخلية ورحّل بها المؤتمر الحادي عشر ومعركة الخلافة إلى حين، كما انتشى بالتحوير الحكومي وتشكيل تحالف برلماني واسع في الظاهر يعتقد أنه سيطلق يديه في السلطة ويسمح له بمواجهة أحد أهم خصومه وهو رئيس الجمهورية
إننا أمام معركة عبثية جديدة داخل منظومة الحكم لن تنفع البلاد والعباد بل هي ستعود بالوبال على أركانها قبل غيرهم لأنها ستزيد في تعرية نواياهم وحساباتهم الخاصة التي لا تتقاطع بالضرورة مع انتظارات التونسيين ولا تخدم المصلحة الوطنية في هذا الظرف الدقيق الذي يستوجب بالفعل وحدة الجهود لكن على القواعد الصلبة وعلى أساس تقاسم التضحيات والعمل على وقف النزيف والشروع في إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الاوان
بقلم مراد علالة