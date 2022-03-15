الغرفة الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة تستنكر الانحراف الذي شاب حملة مكافحة الاحتكار

على إثر حملة المداهمات التي طالت محلات ومخازن تجار المواد الغذائية بالجملة في كل أنحاء البلاد، وإيقاف عدد من التجار وحجز سلعهم في إطار الحملة التي تشنها الدولة على الاحتكار، وعلى إثر تواصل عمليات التشويه على أهل القطاع وتفاقمها، تؤكد الغرفة النقابية الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة بعد اجتماع عام بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022
1⃣استنكار الغرفة للانحراف الذي شاب حملة مكافحة الاحتكار والتي طالت المخازن القانونية، وتؤكد الغرفة أنها تدعم مؤسسات الدولة في هذه الحملة بشرط أن تكون الهياكل القانونية المختصة للمراقبة هي مرجع النظر
2⃣مطالبة وزارة التجارة بالعمل على وضع حلول نهائية لتجاوز النقص الفادح في المواد الغذائية المدعمة
3⃣المطالبة بردّ الاعتبار لأهل المهنة ضدّ حملات التشويه المتواصلة، ووقف المظالم التي يتعرض لها التجار والمداهمات والايقافات العشوائية التي ليس لها أي سند قانوني، ومراجعة قرارات الحجز غير القانونية
4⃣تنبّه الغرفة إلى أن تواصل هذه الممارسات سيكون له تداعيات خطيرة على هذه الحلقة الرئيسية من التوزيع وعلى قوت المواطن وعلى النسيج الاقتصادي ككل
5⃣تدعو الغرفة وزارة التجارة إلى عقد جلسة عاجلة للنظر في هذه النقاط، كما تدعوها تشريك أهل المهنة في مراجعة القوانين المنظمة للقطاع، والإيفاء بوعودها السابقة
6⃣مطالبة هياكل الدولة بمصارحة الشعب بالظرف الصعب الذي تعيشه بلادنا وسائر بلدان العالم، والذي أدى إلى نقص كبير في المواد الأساسية وخاصة المدعمة، والكفّ عن تقديم تجار المواد الغذائية بالجملة ككبش فداء
7⃣ تؤكد الغرفة أن منظوريها جزء من الحل وحلقة من حلقات مسالك التوزيع والأمن الغذائي، وكان من الأحرى تشريكها في إيجاد حلول لما لعبته من دور اجتماعي، سواء إبّان ثورة 14 جانفي 2011 أو في فترات تفشي جائحة كورونا
الغرفة الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة