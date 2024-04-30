العميد السابق للمحامين، شوقي الطبيب، يدخل في اعتصام مفتوح وفي إضراب عن الطعام بداية من اليوم

أمام تواصل الاعتداءات والتضييقات على المحامين بغرض ضرب حق الدفاع وحرية واستقلالية المحاماة
وأمام تواصل ما أتعرض له شخصيا منذ ما يناهز عن الأربع سنوات من محاولات ضربي معنويا بدءا بوضعي قيد الإقامة الجبرية وصولا الى تحجير السفر عني بقرارات إدارية وقضائية ظالمة ومعيبة
وأمام تواصل فتح الملفات القضائية الكيدية وتلفيق التهم ضدي بغاية وصمي واستنزافي معنويا وماديا
وأمام تواصل حملات الثلب والقذف التي تستهدفي وأفراد عائلتي عبر الصفحات المشبوهة دون رادع قضائي على الرغم من عشرات الشكايات
وأمام رفض السلطة مناشدات الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب والفريق الدولي للمحامين المناب عن الشعب الفلسطيني بموجب تفويض نقابة المحامين الفلسطينية، رفع القيود على سفري لمواصلة قيامي بمهامي أمام محكمة الجنايات الدولية
فإنني أعلن، أنا المحامي شوقي الطبيب، العميد السابق للمحامين التونسيين، عن دخولي في اعتصام مفتوح بدار المحامي بتونس والاضراب عن الطعام بداية من اليوم الموافق ل 30 أفريل 2024
تونس في 30 أفريل 2024
شوقي الطبيب
بيان
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السادة العميد حاتم المزيو، رئيس الفرع الجهوي بتونس العروسي زقير و أعضاء مجلسي الهيئة والفرع وعدد كبير من الزميلات والزملاء في زيارات تضامنية متتالية لمقر الاعتصام… عاشت المحاماة حرة مستقلة ومتضامنة