العميد السابق لكلية الآداب بمنوبة حبيب القزدغلي يؤكد رفضه حضور تكريم العمداء السابقين

في تعليق على الرسالة الممضاة من قبل عدد من أعضاء المجلس العلمي لكلية الآداب والإنسانيات بمنوبة و التي تم نشرها و تداولها من طرف عدد من المواقع وفي صفحات التواصل الاجتماعي منذ صبيحة اليوم الجمعة 24 جويلية حيا العميد السابق للكلية حبيب القزدغلي روح المسؤولية التي تميز بها موقف زملائه أعضاء المجلس العلمي والذي عبروا عنه في رسالتهم المذكورة ومساندته الكاملة للأسباب الوجيهة التي تم تقديمها من قبلهم وخاصة فيما يتعلق بالعواقب الصحية المدمرة التي يمكن أن تنتج عن دعوة عدد غير معروف أو محدد من الضيوف قد يصل الى الآلاف من قدماء الكلية من طلبة وأساتذة وعائلاتهم اضافة للمسؤولين الحلييين والجهويين للحضور في الكلية يوم السبت 25 جويلية 2020 . ويضم العميد السابق صوته الى صوت زملائه المذكورين ويدعو بقية زملائه وزميلاته الى لحظة وعي ومسؤولية يجددون عبرها العهد مع تاريخ الكلية وبطولاتها المعروفة لدى الرأي العام الوطني والدولي. وهو يدعو كذلك السلط الجامعية من رئاسة جامعة منوبة ووزارة التعليم العالي لتحمل كامل مسؤولياتها أمام النتائج الوخيمة والكارثية في المستوى الصحي التي يمكن أن تحدث –لا قدر الله- نتيجة هذه العملية الغير المسؤولة الجديدة التي تنضاف الى قرارات أخرى سبق التنبيه اليها في الابان ومراسلة الهيئات الآكاديمية والوزارة حولها والتظلم للقضاء بشأنها
كما أضاف العميد السابق في توضيحه أنه تم فعلا الاتصال به عبر الهاتف من قبل ادارة الكلية يوم الثلاثاء 21 جويلية الماضي واعلامه بخبر اعتزام العميد الحالي تكريم العمداء السابقين للكلية فكان جوابه واضحا أن العادة والعرف تقتضيان في مثل هذه المناسبات أن يتم الاتصال شخصيا من طرف الخلف لدعوة السلف لحضور مثل هذه المواكب التكريمية وان تتولى الادارة اثر ذلك متابعة تنفيذ المسألة وايصال رسالة الدعوة الى صاحبها . وبناء على ذلك ومع شكره للإدارية التي تولت مهاتفه فانه أبلغها أنه لن يحضر أي تكريم أو أي حفل من هذا النوع ما لم يتم اتباع الطرق المعهودة في هذه المناسبات. هذا وأكد العميد السابق أنه كان خالي الذهن حينئذ (يوم الثلاثاء) ولم يكن على علم بكامل البرنامج الاحتفالي الشامل الذي تم ذكره من طرف أعضاء المجلس العلمي في رسالتهم المنشورة اليوم لذلك يعبر عن تضامنه الكامل مع ما جاء فيها ويجدد شكره لهم ولروح المسؤولية التي عبروا عنها ويحمل عواقب هذه المغامرة الصحية لكل من يصمت عنها لسبب من الأسباب
حبيب القزدغلي – العميد السابق لكلية الآداب والفنون والانسانيات بمنوبة