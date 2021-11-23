العضو الذكري » يُزْعج المذيع المتخلق جدا »

استمعت الى المذيع المتخلق جدا الذي أزعجته عبارة نرمين صفر: العضو الذكري
على قول عادل امام، : هي العضو الذكري دي كلمة قبيحة؟
ماذا سنسميه؟ تحب في عوض العضو الذكري تقول لك عمّارته والا للته والا بنيته والا متاعو؟
أحنا ما ذا بينا نعرفو أشنو المصطلح اللي ما يجرحك مشاعرك المرهفة؟ تو هو عضو موجود، اذن يلزمه اسم، موش هكة؟
ووليت تحكي على الأخلاق، يا شومي اشني العلاقة بين الأخلاق والعضو الذكوري والا حتى الأعضاء الكل، لو كان يسمعوك فلاسفة الاخلاق اتو يقومو من القبر يندبو
وتحكي على المستمعين، ياخي المستمعين ما عندهمش أعضاء ذكورية؟ والا يحشمو بها، تي كيف الخشم كيف الساق كيف الكلوة كيف العضو الجنسي، كلها هبة من عند المولى…وجزء من جسد الإنسان…وما ثمة حتى عضو خير من عضو
فبحيث، اذا كان العضو الذكوري كلمة عيب، مالا احنا الكل جينا من العيب(مبدئيا ما عندناش بنك منوي في تونس، وحتى كان عندنا يلزمو عضو ذكوري)
العيب هي الامراض النفسية والعقد الجنسية اللي ضاربة في جل ها الشعب، وكان تكلمت امرأة تولي الحكاية أكبر وأكبر وأكبر
العيب هو النفاق والكذب والتبهنيس والتسكبين، واسكت واستر وخبي واحشم وما يجيش…والعبها شريف ولد الفاضل ونزيهة بنت الطاهر
وننصح خوي باش يسمع غناية
Le zizi
متاع
Pierre Perret
اما حق، نسيت هذوكم كفار وأحنا مس…لمين
يا ناري
الدكتورة ألفة يوسف