استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020 بقصر قرطاج أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل السيد نورالدين الطبوبي
وتناول اللقاء آخر مستجدات الساحة الوطنية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة بذل مزيد من الجهد، والتعاون بين مختلف الأطراف بهدف الخروج من الوضع الصعب الذي تمر به البلاد بعيدا عن المناكفات، مشددا على وجوب وضع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات والعمل على تحقيق انتظارات الشعب التونسي
وأفاد السيد نورالدين الطبوبي أنه تم التطرق خلال اللقاء بالخصوص إلى مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل التي تتضمن توجهات اقتصادية واجتماعية وسياسية، مشيرا أنه سيتم التعمق في تفاصيل هذه المبادرة قبل تقديمها إلى رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل
وتوجه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بالشكر لرئيس الدولة لاستجابته لنداءات أهالي قفصة، وإعطائه الإذن بتركيز مستشفى عسكري بمنطقة الرديف، معتبرا أننا، بالواقعية والتضامن، قادرون على إصلاح ما تم إفساده منذ عقود في مختلف المجالات
الطبوبي يعرض على قيس سعيد مبادرة اتحاد الشغل للخروج من الأزمة فرحين مسرورين
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020 بقصر قرطاج أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل السيد نورالدين الطبوبي