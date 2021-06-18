الطبوبي يؤكد أن قيس سعيد يريد رأس هشام المشيشي

أكد اليوم الأمين العام للاتّحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد تراجع فجأة عن القرارات المتفق عليها و أصبح متمسكا اليوم باستقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي
وأوضح الطبوبي، في حوار له مع مريم بلقاضي على قناة « الحوار التونسي » مساء الجمعة، إن الرئيس سعيد عبر خلال لقائه به يوم الجمعة الماضي، عن موافقته على تغيير الوزراء الأربعة المقترحين في التحوير الوزاري مع اقتراحه العودة إلى دستور سنة 1959 بعد إدخال تنقيحات عليه وعرضه على استفتاء، إضافة إلى تغيير النظام السياسي وتعديل القانون الانتخابي
وأكد الطبوبي، أن رئيس الحكومة وافق على هذه المقترحات « رغم التلكؤ من حزامه السياسي » ، بحسب تعبيره
وتابع أن سعيد اتصل به مساء يوم الأربعاء الماضي، بعد لقائه بعض رؤساء الحكومات السابقة ليعلمه بأنه تراجع عن ما تم الاتفاق عليه يوم الجمعة وأنه يريد حاليا استقالة المشيشي وكل أعضاء حكومته، وفق قوله